Pok med Trumpom in Muskom s smodnikom iz Epsteinovih dokumentov

Vojna med najbogatejšim in najvplivnejšim zemljanom, ki sta doslej skupaj spreminjala Ameriko in svet, postaja spopad titanov na vse ali nič. Teden dni po slovesu od položaja voditelja urada za vladno učinkovitost Elon Musk Donalda Trumpa obtožuje, »da je v Epsteinovih dokumentih«. Predsednik ZDA najbolj inovativnemu podjetniku sveta pripisuje, da se mu je zmešalo.

»Čas za resnično veliko bombo: @RealDonaldTrump je v Epsteinovih dokumentih,« je na x-u zapisal Elon Musk. »To je pravi razlog, zakaj še niso javni. Lep se imej, DJT!« Trump je pred tem na svojem družbenem omrežju truth social ocenil, da se je Elonu zmešalo zaradi odstranitve obveznih kvot za električne avtomobile, »pa čeprav je že mesece vedel, da bom to naredil. Elon se je obrabil.« Musk je v odgovor navedel predsednikovo prejšnjo izjavo, da ga »patriot Elon« ni prosil ničesar in še zahvalo za svoje delo.

Pedofil in zvodnik za slavne in bogate Jeffrey Epstein, ki je leta 2016 umrl v zaporu. Foto: Handout/Afp

Mnogi Američani so že pred domnevali, da tovarišija med dvema poslovnima in političnima gigantoma z odgovarjajočim egom ne bo vzdržala na dolgi rok, tako odmevno eksplozijo pa so vendarle pričakovali le redki. Musk z Epsteinovimi dokumenti namiguje na leta 2019 v newyorškem zaporu umrlega pedofila in zvodnika za slavne ter bogate Jeffreya Epsteina, o katerem kljub razvpitosti v javnosti še ni znano veliko podrobnosti.

Že pokojna žrtev Virgina Giuffre je spolnih zlorab obtožila britanskega princa Andrewa in zaradi poletov na razvpitem letalu »lolita ekspres« so bili osramočeni nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton, še en tehnološki podjetnik Bill Gates ter nekateri drugi. Vse razsežnosti pedofilske afere pa še niso znane in jih še niso pokazale niti preiskave v drugem mandatu Donalda Trumpa.

Že pokojna Epsteinova žrtev Virginia Giuffre s princem Andrewom in Ghislaine Maxwell. Foto: Handout Afp

Sedanji predsednik ZDA je vedno trdil, da je z nekdanjim floridskim sosedoma pretrgal pred drugimi. Stare fotografije tudi njega in sedanjo prvo damo Melanio kažejo v družbi z Epsteinom in njegovo madame Ghislaine Maxwell, ki prestaja dolgoletno zaporno kazen. Virginio Giuffre, ki si je nedavno vzela življenje v Avstraliji, je Epstein vzel za svojo »maserko« prav med njenim počitniškim delom v Trumpovem Mar-a-Lagu, prvi republikanec pa trdi, da ga je prav zato nagnal že dolgo pred obsodbo zaradi spolnih zlorab mladih deklet leta 2008.

Legendarni ustanovitelj družb kot tovarna električnih avtomobilov Tesla, vesoljskih poletov SpaceX, satelitskega interneta Starlink in številnih drugih se je Trumpu približal po poskusu atentata nanj lani poleti v pensilvanskem Butlerju in je za republikansko predsedniško kampanjo prispeval veliko denarja. Že pred sedanjim sporom pa ga je razočaral Trumpov proračunski predlog, imenovan veliki čudoviti zakon (big beautiful bill BBB). Ta res zagotavlja nižanje davkov iz prvega Trumpovega mandata, obračun z ilegalnim priseljevanjem in še marsikaj, ne pa tudi drastičnega zmanjšanja rekordnega dolga, ki ga zahtevajo mnogi.

Musk je zaradi političnega udejstvovanja tvegal posle, na fotografiji električni avtomobil tesla. Foto: Spencer Platt Getty Images Via Afp

Svetovnega podjetnika Muska je motila tudi Trumpova carinska vojna z drugimi državami sveta. Trumpu naklonjeni ekonomisti in privrženci prav v kombinaciji davčnih nižanj in kazenskih carin vidijo prerod ameriške industrije in obračun z globalizacijo, ki je v minulih desetletjih amerška delovna mesta selila v tujino. Republikanski predsednik še ni prepričal niti številnih senatorjev svoje stranke, ki proračunskega predloga še nočejo sprejeti, spor z Elonom Muskom pa bo prinesel tudi druge velike težave programu »naredimo Ameriko spet veliko«.

Užaljeni genialni podjetnik in izumitelj je že odpovedal sodelovanje nekaterih svojih vesoljskih programov z državnimi, za drugo polovico leto pa zaradi Trumpovih kazenskih carin napoveduje gospodarsko recesijo. Na x-u je objavil anketo z vprašanjem, ali je čas za tretjo politično stranko ZDA, ki bo predstavljala 80 odstotkov ljudi v politični sredini, pa tudi video posnetke Trumpovega veseljačenja z Epsteinom in kopico mladih deklet iz leta 1992.

Elon Musk je pomagal rešiti zahodno civilizacijo, je ocenil Trumpov zvesti privrženec Charlie Kirk, »zdaj pa, milo rečeno, povzroča kaotično zmedo.« Idol ameriške konservativne mladine meni, da posnetki iz Mar-a-Laga niso nič novega, lanske volitve pa je dobil republikanski predsednik. Veliki spopad ameriškega maga gibanja se odvija pred našimi očmi.