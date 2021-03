Na Golte prihaja sodni izvedenec

Od Mozirske koče ni tako rekoč nič ostalo. FOTO: Milena Trbulin

Pomoč za PD Mozirje

Koda namena: CHAR

Namen: Donacija za Mozirsko kočo

IBAN: SI56 0242 6001 3741 942

SWIFT: LJBASI2X

Sklic: SI00 24022021

Naslov: Planinsko društvo Mozirje, V Savinjski gaj 4, 3330 Mozirje

Zakaj je zgorela priljubljena Mozirska koča na Golteh, tudi po sobotnem ogledu požarišča kriminalistov in strokovnjakov Nacionalnega forenzičnega laboratorija, še ni znano. Preiskava se nadaljuje, kot so sporočili iz Planinskega društva Mozirje, si bo požarišče ogledal še sodni izvedenec.Šele v soboto so lahko kriminalisti nadaljevali preiskavo na požarišču, ko se je material dovolj ohladil. Del lokacije so že očistili, potem pa se je, kot so sporočili iz PD Mozirje, vodja preiskave odločil, da bodo dela začasno ustavili, dokler si požarišča ne ogleda še sodni izvedenec. Kot je sporočilaiz Policijske uprave Celje, so pri sobotnem ogledu »zavarovali določene vzorce, ki jih bodo v nadaljevanju še dodatno preiskali. Pri ogledu sta pomagala vodnik službenega psa in pes specialist za iskanje vnetljivih snovi.«Kolikšno škodo je povzročil siloviti požar, ki je v sredo zvečer v celoti uničil Mozirsko kočo, še ni znano. Kot je dejal predsednik PD Mozirje, bodo oceno lahko podali šele takrat, ko bo zaključena preiskava. So se pa predstavniki PD Mozirje že danes sestali s predstavniki Zavoda za varstvo narave in vsemi sosedi ter projektantko, ki je kot domačinka ponudila pomoč pri projektiranju novega objekta.»Dogovorili smo se, da bomo dovozno cesto prestavili na bolj položen teren, slišali smo tudi zahteve zavoda za varstvo narave, kaj lahko uporabljamo. Usmerjamo vse v to, da bi projekt lahko dovolj hitro in dobro pripravili, da bomo kandidirali na prihajajočem razpisu za nepovratna sredstva za obnovo planinskih postojank,« je dejal Goličnik.Upravni odbor PD Mozirje se je že sestal tudi s podpredsednikom Planinske zveze Slovenijein mozirskim županom. Kot so sporočili iz PD Mozirje, je Eržen dejal, da bodo od PZS težko dobili še kakšno finančno pomoč, saj še nista končani niti obnovi koč na Okrešlju in Korošici, ki sta prav tako pogoreli. Suhoveršnik je zagotovil pomoč pri pridobivanju dokumentacije in gradbenega dovoljenja, da bo društvo lahko kandidiralo na razpisu.Štab civilne zaščite pa bo pomagal s kontejnerji za shrambo orodja in bivanje za čas gradnje. Na Golteh naj bi jih dobili v začetku tedna. Čeprav bo škoda za PD Mozirje velika, pa Goličnik poudarja, da je treba gledati naprej: »Imamo optimistične načrte, saj bi radi čim prej odprli novo kočo. Hvaležni smo za vsako pomoč.«