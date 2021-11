Na Gorenjskem in Koroškem ceste zaradi močnega sneženja zasnežene

Sneg je ponoči pobelil nekatere kraje predvsem na Gorenjskem. Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes sicer pretežno oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Ponoči bo snežilo tudi po nižinah, jutri čez dan pa se bo delno zjasnilo.

Zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami. Na severozahodu države bo snežilo, sicer bo meja sneženja večinoma med 500 in 800 m nad morjem. Popoldne bodo padavine prehodno oslabele, možna bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj.

V Prometno-informacijskem centru opozarjajo voznike, da so na Gorenjskem, Koroškem in ponekod na Štajerskem ceste zaradi močnega sneženja zasnežene. Zaradi čiščenja in posipanja cest promet ponekod poteka počasneje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, priporočajo voznikom. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Verige so obvezne na prelazih Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh.

Zvečer se bodo padavine spet okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo dež prešel v sneg. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še oblačno, zjutraj bo sneženje ponehalo tudi v južnih krajih. Čez dan se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno. V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Pihati bo začel jugozahodni veter, še kažejo podatki Arsa.

Jesenice je zasnežilo. FOTO: Prometno-informacijski center

Napoved za sosednje pokrajine

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi vlažen in postopno hladnejši zrak.

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, v bližini morja tudi posameznimi nevihtami. Ob severnem Jadranu bo pihal jugozahodni veter. Jutri se bo delno zjasnilo, le v sosednjih pokrajinah Hrvaške bo še pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.