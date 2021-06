Na Madžarskem za prepoved promoviranja homoseksualnosti v šolah

Madžarska vladajoča stranka Fidesz je v četrtek predlagala spremembe zakonodaje, s katerimi bi prepovedali promoviranje homoseksualnosti in spremembe spola med mladoletniki. Nevladne organizacije so predlog takoj obsodile.



Amnesty International, budimpeški Pride in nekatere druge nevladne organizacije so predlog stranke premiera Viktorja Orbána primerjale s podobnim zakonom v Rusiji, ki kaznuje »homoseksualno propagando«, namenjeno mladim.



Če bodo spremembe sprejete, bodo prepovedani izobraževalni programi o istospolni usmerjenosti in oglaševanje na temo LGBT. Leta 2019 je vladajočo stranko razburil oglas Coca-Cole, ki je spodbujal strpnost do gejev. Po novem bodo takšni oglasi prepovedani, prav tako bodo prepovedane knjige na temo homoseksualnosti.



Nevladne organizacije opozarjajo, da bodo s temi spremembami močno omejene svoboda izražanja in pravice otrok. Madžarski vladi očitajo, da posnema diktatorske modele, ki so v nasprotju z evropskimi vrednotami.



Predlogi sprememb so vključeni v sklop zakonodajnih ukrepov, uperjenih proti pedofiliji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Madžarski parlament je decembra lani potrdil vpis tradicionalne družine v ustavo in istospolnim parom de facto prepovedal posvojitve.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: