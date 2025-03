Na ministrstvu za delo zgroženi nad situacijo Filipincev

Po tem, ko je Sindikat voznikov avtobusov Slovenije pred dvema dnevoma javnost seznanil v kakšnih razmerah prebivajo filipinski delavci, zaposleni pri podjetu Arriva, je na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekala novinarska konferenca o primeru, ki ga že obravnava delovni inšpektorat.

Državni sekretar Dan Juvan je poudaril, da so »na ministrstvu zgroženi, nekatera podjetja s svojimi partnerji hodijo po tujih državah in delavcem obljubljajo, da jim bodo v Sloveniji pri delodajalcu zagotoviti nastanitev, ko pa pridejo sem pogoji bivanja niso kot so obljubljeni, tisti, ki jim ponuja bivanje pa sploh ni delodajalec, kot je bilo dogovorjeno,« je poudaril Juvan.

Zagotovil je, da bosta policija in inšpektorat preverila, kar trdijo na ministrstvu: Arriva bi morala skladno s svojimi obljubami, ki jih je dala delavcem v tujini, zagotoviti dostojno bivanje, zato je za to odgovorna Arriva, je bil jasen Dan Juvan.

Katja Čoh-Kragolnik, glavna inšpektorica inšpektorata za delo, pa je pojasnila, da mora delodajalec, ki tujcem zagotavlja nastanitev poskrbeti, da ta ustreza minimalnim standardom, ki jih določa pravilnik. Če tujcem bivališče zagotavlja tretja oseba, inšpektorat za delo nima pristojnosti. Primer inšpektorat sicer skrbno obravna, je zagotovila.

Delavci premeščeni v hostel

Agencija Workforce, ki je delavce pripeljala s Filipinov in jim zagotovila neustrezno nastanitev, je po razkritju neprimernih bivalnih razmer delavce včeraj preselil v bližnji hostel. Agencija Workforce »obžaluje, da razmere niso bile pravočasno zaznane, zato uvaja okrepljene nadzorne ukrepe ter vzpostavlja sistematičen pregled bivalnih pogojev,« so zapisali.

Celotna mesečna najemnina za neprimerno hišo, je bila v celoti namenjena lastniku nepremičnine in pokritju stroškov bivanja, »agencija iz tega ni ustvarjala nobenega dobička,« so zatrdili in priznali svojo odgovornost za neprimerno nastanitev.