Na mizi spodbude za starejše delavce, tudi krajši delovnik

Ministrstvo za delo ob napovedanem podaljševanju delovne dobe načrtuje tudi ukrepe za ohranjanje starejših na trgu dela. V izhodiščih sprememb zakona o upravljanju trga dela, ki jih je ministrstvo za delo že pripravilo, je tako tudi možnost krajšega delovnega časa za starejše delavce, je za Delo potrdil državni sekretar Igor Feketija: »Želimo, da se delavcem po 58. ali 60. letu starosti to omoči in se jih na tak način spodbuja, da dalj časa ostanejo delovno aktivni.« To je tudi del pravkar podpisanega dogovora o pokojninski reformi, s čimer naj bi se najprej ukvarjala delovna skupina ekonomsko-socialnega sveta.