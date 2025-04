Premier: Pomembno je, da spremembe niso na škodo zdajšnjih upokojencev

Socialni partnerji so podpisali predlog novele pokojninske reforme. Dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je poudaril, da podpis dokazuje pomen spoštljivega dialoga med socialnimi partnerji. »Socialni dialog je ključen, zato ga moramo voditi v konstruktivnem in spoštljivem tonu. Današnji podpis to dokazuje.«

Pokojninska reforma je po njegovih besedah nujna zaradi staranja prebivalstva in je treba poskrbeti, da bo javnofinančno vzdržen. Zasledovali so tri cilje: poskrbeti za ustrezne pokojnine sedanjih upokojencev, poskrbeti, da bo zdržal še dolgo in da bodo pokojnine dostojne tudi takrat, ko se bodo upokojevale zdajšnje mlajše generacije.

»Pomembno je, da ne gredo spremembe na škodo sedanjih upokojencev,« je poudaril premier, »ravno obratno: s sistemskimi ukrepi smo vse dodatke administrativno razbremenili, letni dodaten sistemsko uredili, da ne bo več stvar posamezne vlade in posameznega proračuna, in uvedli nov zimski dodatek,« je navedel premier.

Minister za delo Luka Mesec je prav tako poudaril nujnost reforme zaradi staranja prebivalstva.»Če danes rečemo, da je eden od petih prebivalcev starejši od 65 let, bomo čez 30 let v situaciji, ko bo eden od treh starejši od te starosti. To pomeni, da se razmerje med aktivnimi, tistimi, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno, in tistimi, ki prejemajo pokojnino, bistveno spreminja.«

S socialnimi parterji so reformo postavili na dveh izhodiščih: da smo vsi skupaj pripravljeni delati nekoliko dlje, a ne za slabše pokojnine, in da se ustrezno postavijo odmerne odstotke ter se pokojnine ustrezno usklajujejo z inflacijo in plačami. da ne bi to prizadelo trenutnih upokojencev, so raztegnili prehodno obdobje ter vnesli ukrepe za izboljšanje položaja upokojencev, ki slabo živijo, to so pravica do letnega in zimskega dodatka, razbremenitev varstvenega dodatka (do zdaj so morali vsakega pol leta dokazovati, da jih otroci niso sposobni finančno preživljati).

Posebno pozornost so po Meščevih besedah namenili ranljivim skupinam upokojencev, kot so invalidi, ki so najpogosteje pod pragom revščine. Pri tem uvajajo dva ukrepa: najnižja invalidska pokojnina ne bo več znašala 41 odstotkov najnižje osnove, ampak 50 odstotkov. Lani je bila 490 evrov, od 1. 1. 2026 pa bo 610 evrov, je navedel minister za delo.