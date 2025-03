Nebo nad Slovenijo razsvetlila nenavadna spirala, v ozadju naj bi bil Musk

Zvečer so se na družbenih omrežjih razširile fotografije nenavadnega pojava na nebu, ki je pritegnil pozornost na najrazličnejših delih Slovenije: na Primorskem, nad Ljubljano, na Dolenjskem, Štajerskem ...

Kaj je to? Na Kontroli zračnega prometa do odgovorov v večernem času ni mogoče priti, Arso navaja, da razlaga ni posebno nadnaravna, pač se nanaša na delovanje Elona Muska.

»Šlo je za posledico raketnih izpuhov rakete Falcon 9, ameriškega programa SpaceX, ki so jo izstrelili pred nekaj urami.« so zapisali. »Če izpuh rakete ni v smeri naravnost nazaj, lahko povzroči, da se vmesni del rakete zavrti in deluje kot raketni pršilnik, izpušni plini pa se izločijo v spirali,« so še pojasnili na Arsu.

O podobnih svetlobnih spiralah je predlani poročal tudi The Guardian, ko se je podoben fenomen pojavil nad Alasko. Tudi tedaj so jih povezovali z izpustom goriva Space X.