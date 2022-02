Na papirju so idealni koalicijski partnerji

V nadaljevanju preberite:

Že lani je svoj predvolilni program Nov začetek kot prva stranka v opoziciji predstavila SD, ta teden se ji je pridružila stranka SAB. Primerjava in analiza programov levoliberalnih strank Koalicije ustavnega loka (Kul) in programskih smernic, ki jih je do zdaj predstavil predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob, kažeta na njihovo visoko podobnost in kompatibilnost. Programske razlike med strankami se iz mandata v mandat zmanjšujejo, v študijah ugotavljajo politologi.

»Na podlagi analize volilnih programov smo ugotovili, da se razlike med volilnimi programi zmanjšujejo. Pri osnovnih temah, kot so privatizacija, digitalizacija in zelene teme, ki so v zadnjem desetletju zelo aktualne, se stranke med seboj skoraj ne razlikujejo,« ugotovitve dlje časa trajajoče politološke raziskave primerjave političnih programov strank, narejene po evropski metodologiji, strne politolog in politični analitik dr. Alem Maksuti.