Na papirju vse vzorno, na posnetkih mučenje živali

Na papirju vse lepo napisano, pri izrednem inšpekcijskem nadzoru brez nepravilnosti, stran od oči inšpektorjev pa so očesa skritih kamer zabeležila kršitve, ki predstavljajo mučenje živali. S to sliko je nekaj narobe, ugotavljajo na inšpekciji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), zato bodo proti klavnici kmetijske zadruge (KZ) Rače naznanili kaznivo dejanje. Ker ocenjujejo, da tudi druge klavnice dobrobiti živali ne jemljejo dovolj resno, bodo predlagali spremembo zakonodaje, ki bo omogočala videonadzor v teh obratih.