Na prve večje prihode turistov računajo za veliko noč

Turistični delavci zagotavljajo, da so pripravljeni in bodo svoje nastanitve odprli takoj, ko bo to mogoče. Kljub temu na prve večje prihode gostov – tako domačih kot iz bližnje tujine – upajo šele za veliko noč. V Slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da je pandemija spremenila potovalne navade turistov, ti dajejo prednost bližnjim, nemnožičnim, predvsem pa varnim destinacijam. Slovenija ima dobro izhodišče tudi zaradi usmerjenosti v trajnostni turizem. Letošnji turistični obisk naj bi bil po trenutni oceni na ravni lanskega.



»Napovedovanje turističnih tokov je zelo nehvaležno, saj je odvisno od splošne epidemiološke situacije in z njo povezanega sproščanja omejitev, tako v Sloveniji kot tudi na tujih trgih,« pri tem opozarja Livija Kovač Kostantinovič iz Slovenske turistične organizacije (STO). Čeprav turizem zdaj miruje, so v stalnih stikih s poslovnimi partnerji, pripravljajo pa tudi kampanje za nagovarjanje široke javnosti, ki jih nameravajo izvesti takoj, ko bodo potovanja spet mogoča. Po oceni STO lahko letos pričakujemo podobno turistično leto kot lani, ko naj bi bilo v primerjavi s predlani okoli 70 odstotkov manj tujih gostov, polovico manj vseh gostov (skupaj z domačimi) in 40 odstotkov manj prenočitev. Končne podatke za lanski turistični obisk bo statistični urad sicer objavil prihodnji petek.

Ne pred marcem, a tudi ne po juniju

»Tako imenovane opcijske rezervacije prihajajo, a so gostje še precej previdni pri vplačilih. Trenutno je še največ povpraševanja za junij,« pove Petra Zierer iz Hotela Kempinski Palace Portorož. Po njenih besedah je zanimanja precej, tudi med tujci – predvsem Avstrijci, nekoliko manj med Italijani in Nemci, nanje pa se obračajo tudi Madžari in Slovaki. »Zagotovo ne bomo odprli pred marcem, saj je februar za nas že tako bolj mrtev mesec, pričakujemo pa, da se bodo omejitve sprostile najpozneje do junija.« Glede na povpraševanje pa si – če bodo odprti – obeta tudi zelo dobro zasedenost za veliko noč. »Vidi se, da si ljudje želijo potovati,« pripomni.



»V tem trenutku večinoma brišemo rezervacije, ki smo jih prejeli, še preden so nas jeseni zaprli. Na zimske počitnice, kljub letošnji s snegom radodarni zimi, še ne računamo. Morda bo kaj marca, sicer pa pričakujemo, da bomo spomladi že lahko začeli delati,« pravi Polonca Noč, predstavnica bohinjskega Hotela Jezero. Na odprtje za veliko noč upajo tudi na Bledu, kjer bodo vmes, februarja, za dva tedna odprli vse večje hotele zaradi svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki.

Najslabše bi bilo odpreti in potem zapreti

Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, opozori, da bi bilo najslabše prehitro odpreti in bi bilo potem treba spet zapirati. Po njegovem bo zato treba počakati, da se splošna zdravstvena slika še nekoliko izboljša. »Naš pogled je usmerjen v veliko noč, saj imamo veliko povpraševanja predvsem iz tujine,« pojasni.



»Po napovedih tako v Evropi kot pri nas naj bi bili po marcu in aprilu ljudje večinoma cepljeni, in sklepamo, da bomo maja lahko začeli malo bolj resno ponujati turistične pakete,« navede Mišo Mrvaljević, predstavnik slovenskega združenja turističnih agencij. Nekatere države, kot so Dubaj, Zanzibar, Turčija in Egipt, pa že zdaj omogočajo vstop z negativnim testom, kar bodo takoj, ko bo to smiselno, vključile tudi v svojo turistično ponudbo.