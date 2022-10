Na referendume najverjetneje 27. novembra

SDS je šele danes vložila zahteve za razpis referendumov o spremembah zakona o RTV Slovenija, vladi in dolgotrajni oskrbi, zato je zdaj slišati, da referendumov na dan drugega kroga predsedniških volitev, kot je to želela koalicija, zaradi predpisanih rokov ni več mogoče razpisati. V SDS so zatrdili, da pred tem pred tem preprosto niso uspeli prešteti predpisov.

Tako bo koalicija za izvedbo referendumov – z odlokom jih razpiše državni zbor – najverjetneje izbrala 27. november, saj sami niso naklonjeni izvedbi soočasno z lokalnimi volitvami, ki bodo teden pred tem in kjer praviloma slavijo desne stranke. Prav tako bi bil v tem primeru prihranek neznaten, saj obstaja razlika v njihovi organizaciji.

»Vsi trije zakoni, vsak na svoj način, siromašijo ljudi, zato jih je treba na referendumu zavrniti,« je pred vložitvijo zahteve za razpis referendumov k zavrnitvi zakonov zavrnitvi pozval Zvone Černač, poslanec SDS, kjer so prepričani, da bodo ne glede na to, kdaj bodo referendumi dosegli potrebni zavrnitveni kvorum za padec zakonov.

V koaliciji pa so prepričani, da bo SDS referendume uporablja le za to, da dela škodo ljudem in da se stranka še ni sprijaznila s porazom na 24. aprila. »V SDS se bojijo, da bodo izgubili nadzor na RTV Slovenija,« je dejal poslanec SD Soniboj Knežak. Obstoječega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga koalicija s pomočjo sprememb želi popraviti, pa se po navedbah vodje poslancev Levice trenutno ne da izvajati.