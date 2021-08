Zakon že velja, znakov na semaforjih še ni

V nadaljevanju preberite:



Danes začnejo veljati spremembe in dopolnitve zakona o pravilih cestnega prometa, ki so jih poslanci sprejeli sredi prejšnjega meseca. Med številnimi novostmi je gotovo možnost zavijanja vozil ob prižgani rdeči luči v križiščih desno, kot tudi ureditev področja električnih rolk in skirojev, znižanje kazni za prehitro vožnjo in tudi višje kazni za vse tiste voznike, ki med vožnjo uporabljajo prenosni telefon. Za držanje telefona v roki med vožnjo bo kazen znašala 250 evrov, voznik pa si bo prislužil še tri kazenske točke.



Na AMZS ocenjujejo, da je to dobrodošla novost, ki bo povečala pretočnost prometa, pri čemer poudarjajo pomembnost izobraževanja voznikov, da bodo s to novo rešitvijo seznanjeni ter jo bodo znali pravilno in varno uporabljati. Opozorili so, da sprememba zakona vožnjo skozi semafor pri zavijanju v desno omogoča in ne zahteva ter da to ne velja za vsa semaforizirana križišča, temveč le za tista, kjer bo ob rdeči luči nameščena dodatna črna tabla, na kateri bo zelena puščica.



Na agenciji za varnost prometa podpirajo odločitev zakonodajalca, ki je kazensko zaostril neodgovorno telefoniranje med vožnjo, saj se odzivni čas voznika pomembno zmanjša, tveganje za nastanek prometne nesreče pa zelo poveča. Mobilni telefon ni med pomembnimi vzroki prometnih nesreč, pravijo na agenciji, vendar je zelo pomemben dejavnik tveganja za njihov nastanek.