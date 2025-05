Na Rožniku o pomenu delavskih pravic (FOTO)

Najpomembnejši kapital v vsakem podjetju in družbi so ljudje, je na današnjem prvomajskem srečanju na ljubljanskem Rožniku poudaril župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Po njegovih besedah smo si dolžni prizadevati za dobro opravljeno, a tudi dobro plačano delo. Ob tem je pozdravil prizadevanja sindikatov za krepitev delavskih pravic.

Kot je poudaril Janković, še vedno verjame v slogan delu čast in oblast. Veseli ga, da ima Slovenija sindikate, ki so ne le močni in odločni, temveč tudi razumejo aktualne razmere.

Pozdravil je ukrepe, ki jih je na področju pokojnin in zdravstva sprejela aktualna vlada. Med preostalimi izzivi za slovensko družbo je med drugim izpostavil zagotavljanje zadostnega števila javnih najemnih stanovanj.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kritičen je bil do pobudnikov zakonodajnega referenduma o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke. »V resnici namreč ne gre za pokojnine naših kulturnikov, temveč preštevanje pred volitvami,« je dejal.

Opozoril je tudi na »izjemno težke razmere« v svetu, ki jih po njegovih besedah zaznamujejo naraščajoče geopolitične napetosti. Kot je dejal, se je človeštvo znašlo na razpotju: »Imamo samo dve možnosti. Prva možnost je mir in ta je nujno potreben, druga možnost pa je, da nas ni več. Verjamem v prvo možnost.«

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vlaganje v oboroževanje je po njegovih besedah nesmiselno. »Namesto orožja proizvajajmo - simbolično povedano - traktorje, da lahko vse puščave spremenimo v njive, da bomo imeli zadosti hrane za vse prebivalce,« je dodal