Po Sloveniji so zagoreli kresovi

Na predvečer praznika dela so po državi številna kresovanja. Sindikati so organizirali tradicionalno kresovanje na ljubljanskem Rožniku. Letos je v ospredju sporočilo delavske solidarnosti, povezanosti, enakopravnosti in spoštovanja.

Kres na Rožniku FOTO: Črt Piksi

Slavnostni govorniki na Rožniku so predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) in Pergam.

Sindikati so kresovanje letos organizirali tudi v Mariboru, v Murski Soboti, Gornji Radgoni in na Ptuju. Zabave ob kresu s koncerti in gostinsko ponudbo pa potekajo tudi v številnih drugih krajih.

Na praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, v spopadu s policijo je bilo ubitih šest protestnikov.

Za mednarodni praznik ga je razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije. Na Slovenskem so ga začeli praznovati v začetku 20. stoletja, kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948.