Na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem huda prometna nesreča

Na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem se je domnevno zaradi vožnje v napačno smer zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. V prometni nesreči sta umrli dve osebi, drugim poškodovanim nudijo pomoč. Avtocesta bo dlje časa zaprta, promet je preusmerjen na regionalno cesto.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o nesreči med nekdanjo cestninsko postajo Dobrenje in Šentiljem obveščeni malo pred 10. uro. Po doslej znanih podatkih so bila udeležena tri vozila, domnevni vzrok prometne nesreče pa je vožnja z vozilom v napačni smeri avtoceste.

FOTO: Marko Pigac

Štajerska avtocesta bo po podatkih prometnoinformacijskega centra zaprta dlje časa, promet je preusmerjen na regionalno cesto Pesnica–Šentilj. Voznikom tovornih vozil, ki so iz smeri Ljubljane, Gruškovja in Lendave namenjeni proti Šentilju, priporočajo, da se izločijo na počivališča in počakajo, da bo avtocesta spet odprta.