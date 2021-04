Na Trgu republike znova kolesarji

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protestniki so se vrnili pred parlament. Na Trgu republike se je danes zbralo nekaj deset kolesarjev, ki so izrazili nestrinjanje s potezami slovenske vlade.»Ustavno sodišče je presodilo, da je represija protestov protiustavna. Danes otvoritev kolesarske sezone. Upor se budi. Pridi tudi ti,« je pred tem prek facebooka sporočila Protestna ljudska skupščina in hkrati pozvala udeležence, naj vzdržujejo varnostno razdaljo, za samozaščito pred identifikacijo pa priporočili uporabo mask in odsvetovali zaustavljanje. »Vsak kolesar šteje,« so še zapisali.Protestniško gibanje vztraja tudi v Mariboru. Mariborski policisti so seznanjeni s pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih, ki naj bi se odvijali v prihodnjih dneh na območju Policijske uprave Maribor. Pri tem izpostavljajo, da je zbiranje ljudi še vedno prepovedano.Ustavno sodišče je sicer v četrtek začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi zaradi covida-19 v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vladi je naložilo, naj prepoved v sedmih dneh uredi na novo, pri tem pa upošteva pomen shodov za delovanje demokratične države. Do 18. aprila so shodi začasno še prepovedani.