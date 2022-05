Na vabilo k čistilni akciji so se odzvali prav vsi

V nadaljevanju preberite:

Ankarančani so po besedah podžupanje Barbare Švagelj lepo sprejeli skupino ukrajinskih beguncev, večinoma mater z otroki, ki so od marca nastanjeni v počitniških hišicah ministrstva za notranje zadeve na Debelem rtiču. Tam jih je 91 in nastanitvene zmogljivosti so povsem izkoriščene. Kako so si začasno uredili življenje?