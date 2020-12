Na Velikem Miklavževem koncertu zbrali skoraj 64.000 evrov

Oglasite se z dobrodelnim klicem med oddajo na številko 01 472 00 11.

Darujete lahko tudi s pomočjo SMS-sporočil, tako, da pošljete besedo MIKLAVZ5 na 1919 in podarili boste 5€.

Darujte lahko tudi z mBills.

Poslikajte QR kodo, ki je dostopna na spletnem mestu Rotary kluba Ljubljana.

FOTKO: Rotary klub Ljubljana

Letošnji, 28. Miklavžev koncert, ki ga Rotary klub Ljubljana organizira skupaj z RTV Slovenija ter priznanimi slovenskimi umetniki, je bil malo drugačen, saj so se v luči letošnje 30-letnice ponovne ustanovitve Rotary kluba Ljubljana in omejitev odločili za pregled preteklih 27 let Miklavževega koncerta. Miklavžev koncert sta vodila Marko Pokorn in Miša Molk, zbranih pa je bilo skoraj 64.000 evrov.Rotarijci po vsej Sloveniji pomagajo tudi na področjih, kjer je pomoč še kako potrebna, družba pa jim pogosto ne namenja dovolj pozornosti ali pa jih je prek uradnih institucij praktično nemogoče doseči. Donacije, zbrane na Miklavževem koncertu, bodo namenjene slovenskim osnovnošolcem, ki živijo v težkih razmerah, za udeležbo v šoli v naravi, za šolske ekskurzije, za šolske in obšolske dopolnilne dejavnosti ter za potrebe šolanja na daljavo, ki jih je sprožila epidemija covida-19.Ponovitev Miklavževega koncerta bo v sredo, 9. decembra, na 2. programu Televizije Slovenija, še vedno pa bo mogoče donirati sredstva in tako pomagati najranljivejšim članom naše družbe.Darujete lahko že sedaj in vse do konca decembra.