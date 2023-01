Na voljo smo državi, ko nas potrebuje

V nadaljevanju preberite:

»Na voljo smo državi, če nas potrebuje,« pravi Gregor Konda, mladi poveljnik Odreda za specialno podvodno delovanje, ki deluje v okviru 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske. Pomorska formacija Slovenske vojske, ki je bila ustanovljena pred 30 leti, skrbi za obrambo naše države na morju in sodeluje v sistemu zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ob ustanovitvi je bil to najmanjši vojaški rod in zgolj osnovno opremljen, danes pa šteje okrog 140 pripadnikov in razpolaga z napredno tehnološko opremo, za katero namenijo od dva do tri milijone evrov na leto. »Naše področje delovanja pokriva Vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, Odred za specialno podvodno delovanje in posadki ladij Ankaran in Triglav. Naši pripadniki se redno mednarodno usposabljajo, tudi z novo opremo, ki jo ves čas vzdržujemo in posodabljamo. Izpolnjevanje standardov zavezništva zahteva kar nekaj naše energije,« pravi poveljnik Bogomir Tomažič. Po njegovih besedah so ena od redkih enot v Slovenski vojski, ki se je v zadnjih treh letih kadrovsko okrepila.