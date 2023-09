Na Zlatem krogu s Primožem Rogličem zbrali okrog 26.000 evrov

Na dobrodelni prireditvi Zlati krog s Primožem Rogličem, ki je potekala v nedeljo od Maribora do Ptuja, so v letošnji izvedbi v dobrodelne namene zbrali približno 26.000 evrov. Kljub slabemu vremenu se je na pot od Maribora do Ptuja in nazaj podalo 200 dobrodelnih kolesarjev, so sporočili iz partnerja prireditve, Nove KBM.

Po prihodu v cilj je sledila še dobrodelna dražba, kjer so se dražitelji potegovali tudi za zmagovalni Rogličev dres, ki ga je nosil ob zmagi na letošnji dirki po Italiji.

Primož Roglič s kolesarji. FOTO: Mp Produkcija/pigac.si

Zbrana sredstva bodo namenili razvoju mladih športnikov in kolesarjev. Z lanskim izkupičkom Zlatega kroga je Fundacija Primoža Rogliča kupila več kot 60 koles in 150 kolesarskih čelad za otroke iz ekonomsko šibkejših družin.

Dogodka so se udeležili številni rekreativni športniki in podporniki slovenskega kolesarskega asa. Za dober namen so kolesarili tudi moštveni kolega Rogliča Jan Tratnik, nekdanji nogometaš Marcos Tavares in nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih Robert Kranjec. Start dobrodelnega Zlatega kroga je naznanil nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor.