Naj bo zdravje v vaši družini na prvem mestu

V petih dneh do zdravstvenih storitev v zasebnem sektorju

24 ur na dan, sedem dni v tednu: dostopnost asistenčne točke PRVA Zdravje, ki skupaj z vami pripravi vam najustreznejši načrt zdravljenja, vam v povprečju v petih dneh uredi termin pri ustreznem specialistu in vas nato spremlja od začetka do zaključka zdravljenja.

dostopnost asistenčne točke PRVA Zdravje, ki skupaj z vami pripravi vam najustreznejši načrt zdravljenja, vam v povprečju v petih dneh uredi termin pri ustreznem specialistu in vas nato spremlja od začetka do zaključka zdravljenja. Brez skrbi: stroške, ki nastanejo s postopki diagnosticiranja težav in zdravljenjem v okviru mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev PRVA Zdravje, v izbranem obsegu krije vaše zavarovanje.

stroške, ki nastanejo s postopki diagnosticiranja težav in zdravljenjem v okviru mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev PRVA Zdravje, v izbranem obsegu krije vaše zavarovanje. Vedno in povsod: mreža izvajalcev za koriščenje pravic iz zavarovanja PRVA Zdravje tudi med epidemijo novega koronavirusa združuje več kot 80 zdravstvenih ustanov in več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov.

Do 31. maja 2021 izkoristite promocijsko akcijo Skleni 1, prejmi 2!

Ob sklenitvi zavarovanja PRVA Zdravje na

Sklenite na zdravje.prva.si: zavarovanje za 2 osebi že od 6,54 EUR na mesec

*Posebna ponudba za zavarovanje PRVA Zdravje: Skleni 1, prejmi 2 velja do vključno 31. 5. 2021 in izključno za novo sklenjeno zavarovanje PRVA Zdravje na zdravje.prva.si. Oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo, se strinja s splošnimi pogoji zavarovanja PRVA Zdravje. Velja za katero koli izbrano zavarovalno kritje (Specialisti, Operativni posegi, Rehabilitacije) oziroma za izbrano kombinacijo zavarovalnih kritij. Zavarovalni kritji Specialisti in Rehabilitacije se lahko skleneta tudi za mlajše osebe, stare od 5 do 14 let. Velja za prvo zavarovalno leto, popust se novemu zavarovancu prizna v obliki dvanajstih plačanih mesečnih premij. Po končanem prvem zavarovalnem letu se zavarovanje samodejno podaljša, višina nadaljnje zavarovalne premije se poravna skladno z zavarovalno polico. Ob sklenitvi zavarovanja PRVA Zdravje na zdravje.prva.si za 1 osebo prejmete zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje za 2. osebo. S sklenitvijo zavarovanja PRVA Zdravje na zdravje.prva.si zase boste lahko izbrani osebi podarili 12 mesečnih premij za sklenjeno zavarovanje PRVA Zdravje po njegovi meri. Skleni 1, prejmi 2. Eno zase in drugo podari izbrani osebi, ki vam je najbolj pri srcu.

Družinsko življenje je lahko zabavno, polno prijetnih dogodivščin, sladkih vsakdanjih težavic in nesoglasij, včasih pa je tudi polno strahu in skrbi. Kakorkoli nas premetava na družinski ladji, s katero plujemo v življenju, je zdravje naše družine vedno na prvem mestu. Zdravstvene težave zato pomenijo hud stres za celotno družino.Zdravstvene storitve v javnem zdravstvenem sistemu so včasih kar težko dostopne, mnoge so zagotovljene le v omejenem obsegu in ob dolgih čakalnih dobah. Ob novonastali bolezni ali poškodbi pa vsak potrebuje hitro rešitev, sicer je zdravje lahko še dodatno ogroženo. Nekaterih zdravstvenih težav se resnično ne sme kar prepustiti naključju.V Sloveniji so poleg obveznega na voljo še dopolnilno zavarovanje in razna prostovoljna zavarovanja, med katera spadajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in. Pri zadnjih je prednost to, da se lahko posameznik ob novonastali bolezni ali poškodbi za hiter in pravočasen dostop do pregleda za postavitev diagnoze, zdravljenja, predvsem pa do hitrejše ozdravitve obrne na zasebne izvajalce zdravstvenih storitev.Večina zdravstvenih storitev je za samoplačnike preveliko finančno breme, zato se veliko ljudi odloča za sklenitev dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki jim omogočajo, da sebi in svojim najbližjim pomembno olajšajo neprijetne dogodke ob bolezni.Celovita rešitev za zdravstveno varnost posameznika in celotne družine je, ki ga ponuja. Z njim ste vedno prvi v vrsti.namreč krije stroške nadstandardnih nenujnih zdravstvenih storitev, tj. storitev v zasebnem sektorju, ki bi jih morali kriti samoplačniško. Tako se izognete vrtoglavim zneskom, hkrati pa povprečno prej kot v petih dneh pridete do vrhunskih zdravstvenih storitev.Na voljo so različni paketiz različnimi kritji:Ključna prednost zavarovanja je hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev z zagotovljeno čakalno dobo največ 10 delovnih dni. V praksi pa so pacienti, ki imajo sklenjeno, na specialistične ambulantne preglede, življenjsko nenujne operativne posege v enodnevni obravnavi in rehabilitacije naročeni v povprečno 5 dneh.Zavarovanje lahko sklenejo osebe od dopolnjenega 15. leta do 64. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom od dopolnjenega 5. leta do 14. leta starosti.Naročnik oglasnega sporočila je Prva osebna zavarovalnica d.d.