Najbolj ranljivi naj se z vodo ne umivajo

Rezultati analiz ob koncu minulega tedna so potrdili, da v vodovodnem sistemu Šempeter ni več bakterij fekalnega izvora, je pa prisoten norovirus. Kako je prišel tja, še ni znano, kot tudi ne, kdaj bo voda spet pitna.

Krajani, vodstva občin in Javnega komunalnega podjetja (JKP) Žalec so pogrešali predvsem usmeritve in razlago NIJZ. Njihovi predstavniki so bili danes na izredni seji polzelskega občinskega sveta, ko je bilo treba vodo že osem dni prekuhavati, začudeni nad številnimi vprašanji, saj je menda vse razloženo na njihovi spletni strani. Dodali so, da se situacija umirja.

Bakterij fekalnega izvora v vodi ni več, je pa norovirus. Prisotnosti norovirusa v vodi komunalam ni treba preverjati. Občani pričakujejo jasna navodila.

Direktor JKP Žalec Janez Primožič je pojasnil, da sta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in NIJZ v petek popoldne potrdila prisotnost norovirusa v vodovodnem sistemu iz vodnega vira Matke v občini Prebold.

»Pojava norovirusa v vodovodnem omrežju ne pomnimo. S tem imamo širši zdravstveni problem, ki zahteva ukrepanje in sodelovanje zdravstvene stroke. Pojavil se je namreč virus, ki je deset- do stokrat manjši od bakterij,« je še dejal Primožič. Sinoči je dodal, da nobena komunala ne preverja prisotnosti norovirusa, da tega niti ni treba in da se z norovirusom v pitni vodi doslej še ni srečala nobena komunala.

Predstojnica celjske območne enote NIJZ Alenka Trop Skaza je dejala, da so norovirusi med najbolj kužnimi virusi: »Če nekdo bruha v zaprtem prostoru in smo od njega oddaljeni meter ali dva, se lahko okužimo tudi preko zraka. Norovirusi so izredno kužni, za njihovo okužbo je dovolj zelo malo delcev.« Dodala je, da je vesela, ker se situacija izboljšuje.

Simono Uršič iz NIJZ je presenetilo veliko število vprašanj, saj je ukrep prekuhavanja znan, in pomirila: »Triminutno prekuhavanje je dovoljšen ukrep. To uniči vse, tudi norovirus. Ni pa dovolj prekuhavati samo pitne vode. Vodo je treba prekuhati tudi za umivanje zob, za pranje sadja, zelenjave. Zdrave odrasle osebe lahko uporabljajo to vodo za osebno nego, ampak naj se ne polivajo po obrazu.« Odsvetovala je uporabo neprekuhane vode za umivanje zelo majhnih otrok, dojenčkov in imunsko oslabljenih oseb. Posodo lahko pomivajo v pomivalnem stroju, če stroj doseže 66 stopinj Celzija za vsaj deset minut.

Zdaj manjka samo še nekaj učencev, prejšnji teden pa jih je manjkalo 130 od 320. Toliko jih ni manjkalo niti enkrat med korono, pa smo kar naprej dobivali obvestila! Uroš Vidmajer

FOTO: Špela Kuralt/Delo

Med korono navodila, zdaj nič

Ta navodila, reciklirana izpred nekaj let, je NIJZ danes ponovno objavil na svoji spletni strani. Ravnatelj OŠ Šempeter v Savinjski dolini Uroš Vidmajer pa želenih odgovorov danes do konca pouka še ni prejel:

»Poslali so mi vprašalnike, da jih razdelim med otroke, sicer pa nismo dobili prav nobenih navodil! V času korone sem jih dve leti dobival kar naprej, zdaj pa sem bolj ali manj vse delal sam. Ko je prišla informacija glede norovirusa, sem hotel vedeti, ali si s to vodo otroci sploh lahko umivajo roke? Ko sem klical na NIJZ, so mi rekli, da se moram obrniti na neko njihovo drugo službo. Se pa pri nas na šoli stvar zelo umirja. Zdaj manjka samo še nekaj učencev, jih je pa prejšnji teden manjkalo 130 od 320. Toliko jih ni manjkalo niti enkrat med korono!«

Od sobote pitno vodo delijo v Matkah pri gasilskem domu, v Šempetru pri osnovni šoli, v Spodnjih Grušovljah pri kmetiji Rojnik in v Ločici ob Savinji pri gasilskem domu. Davor Koren iz PGD Šempeter v Savinjski dolini je dejal, da samo v Šempetru pri šoli iztočijo od štiri do pet tisoč litrov vode na dan.

Krajan Sebastjan Weber je opozoril, da se NIJZ iz epidemije ni naučil nič: »Niso dali nobenih navodil, kako naj ukrepamo, če je v vodi norovirus. Če bi šli na teren, bi ugotovili, da so ljudje v Šempetru prestrašeni. Ne vedo, kaj lahko in česa ne. Pojavljajo se teorije zarote.«

Alenka Trop Skaza je odgovorila, da so rezultate za norovirus dobili šele v petek popoldne, vse so takoj objavili: »Nepravilno je, da se vsi fokusirate na norovirus, ki ga pred nekaj leti sploh ne bi odkrili. Tu smo zato, ker je prišlo do kontaminacije pitne vode. Prekuhavanje je učinkovit ukrep. Se pa obolevanje umirja.«

5.000 litrov vode na dan so gasilci razdelili v Šempetru krajanom