Najbrž bo za vsakega sodnika treba računati posebej

V prihodnjih dveh tednih naj bi vlada pripravila »tehnične« dokumente za uresničitev dopolnilne ustavne odločbe, po kateri bodo sodniki od septembra pa vse do vzpostavitve novega plačnega sistema prejemali plače z dodatkom razlike v stopnji inflacije od junija leta 2012 do decembra leta 2023. Po sestanku na to temo na ministrstvu za pravosodje so predstavniki sodstva zmerno optimistični, podrobnosti pa ne razkrivajo.