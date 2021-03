Najlepši hotel v najlepšem mestu - Four Points by Sheraton Ljubljana

FOTO: Jošt Gantar

O blagovni znamki Four Points by Sheraton

V hotelih blagovne znanke Four Points lahko izkusite pametno potovanje. Predstavljajo okolje, kjer se prepletata posel in užitek, saj gostom ponujajo kakovostno udobje na poti. Blagovna znamka Four Points je bila zasnovana po meri neodvisnih poslovnih popotnikov. Obiskovalci lahko v hotelih Four Points by Sheraton najdejo brezčasen slog in poslovnežem prilagojeno storitev.



Hotele Four Points by Sheraton boste našli v bližini letališč ali v predmestjih. Vsak hotel ponuja pristen občutek domačnosti. V hotelih Four Points by Sheraton se boste lahko sprostili ob gledanju športa in okušanju lokalnega piva. Program Best Brews gostom omogoča, da po vsem svetu v več kot 200 hotelskih barih okušajo lokalna, strateško izbrana craft piva in uživajo ob lokalni kulinariki. Pri izboru upoštevajo edinstven okus, priljubljenost in kakovost sestavin. Brezplačen Wi-Fi v sobah in javnih prostorih ter brezplačna plastenka vode sta le del zaveze, kako se blagovna znamka Four Points približuje gostom.

Hotel, ki je na stičišču tehnološkega dogajanja na Brdu v Ljubljani in ga mnogi od nas poznamo po organizaciji poslovnih dogodkov, je letos končal s skoraj 20 milijonov vredno preobrazbo. Končana je dograditev novega krila, s katerim so pridobili 122 novih, elegantnih hotelskih sob, notranji bazen s čudovitim razgledom, pokrito in odprto parkirišče, prenovili so restavracijo Robin in bistro A2. Vsaka, do potankosti premišljena podrobnost je del novega mozaika. To je novi Four Points by Sheraton Ljubljana S 14 mesecev trajajočo dograditvijo sos 114 na. Z novo investicijo bodo lahko še konkurenčnejši na močnem trgu mednarodnih dogodkov v regiji, z dodatnimi kapacitetami pa bodo razvili tudi programe za večji obisk individualnih gostov. S povečanjem obsega poslovanja se bodo odprla nova delovna mesta, razširili pa bodo tudi obseg poslovanja s partnerji po vsej Sloveniji. Sedaj lahko gostje hotela uživajo v 14 nadstandardnih suitah in 105 novih superior sobah.Novi hotelski apartmaji poslovnega standarda imajo ločen bivalni del in čajno kuhinjo. So popolna izbira za daljša bivanja za tiste, ki bi si želeli več prostornosti in udobja. Poleg poslovnih apartmajev so novost tudi, kiinHotel je idealna izhodiščna točka za odkrivanje lepot Slovenije. S preobrazbo je Four Points by Sheraton Ljubljana postal eden od najlepših hotelov v Ljubljani. Za dogodke v hotelu je zdaj namenjeno še več prostora, saj imajo, ki zajemajo. Hotel Mons ima zdajin imajo brezhibno tehnično opremo.Za izvedbo vrhunskih pogostitev na dogodkih so. S prenovo so poskušali odgovoriti na potrebe trga in omogočiti možnost za izvedbo večjih mednarodnih dogodkov. Z izbiro nove poročne lokacije na novi hotelski zelenici bodo na svoj račun lahko prišli tudi poročni pari in organizatorji porok.V hotelu si lahko po novem privoščite skok v. Bazenski kompleks zajema tuditer je pravi raj za sprostitev. V hotelu so prenovili tudi kulinarično izkušnjo. Vaš dan se bo tako lahko začel z bogatimin končal z okusno večerjo v pomirjujočem ambientuV sproščenem vzdušju in ob bogati ponudbi specialitet, pripravljenih v peči na oglje, lahko pogostite svoje poslovne partnerje, prijatelje ali najbližje. Čakajo vas skrbno izbrane in pripravljene sestavine lokalnega porekla. Še ščepec prijetne ambientalne glasbe in vaš večer bo popoln.Trajnostna naravnanost je eno od vodilnih načel hotela, kar ponosnoNeposredna bližina neokrnjenega gozda le še podkrepi pridih sožitja z naravo. Hotel, postavljeno na 2.900 m² strešne površine, s katero si zagotavljajo del elektrike iz čiste energije sonca. Gostje in obiskovalci lahko our Points by Shetaon Ljubljana je del največje hotelske verige Marriott International in si prizadeva zagotoviti varno okolje, ki je v skladu s strokovnimi protokoli za premagovanje covida-19.Že ob vstopu v hotel vam bo vzelo sapo popolnoma prenovljeno preddverje hotela, kjer kraljuje nova recepcija in oči privablja impresiven lestenec iz muranskega stekla. Objekt je zasnoval nagrajeni italijanski oblikovalec in arhitekt Matteo Thun, ki mu je s sodobnim dizajnom uspelo v objekt ujeti sinergijo okolice in narave.