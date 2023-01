Največja težava pri izpustu kromovega trioksida - obveščanje

Strokovnjaki Instituta Jožef Stefan, NIJZ in Arso ter član uprave zreške družbe Unior Branko Bračko so zreškim svetnikom nocoj pojasnili, kaj se je jeseni dogajalo, ko je iz kadi za galvanizacijo v Uniorju v bližnjo okolico ušla para s kromovim trioksidom, ter kakšni so rezultati različnih analiz. Te kažejo, da ni prišlo do škodljivih učinkov na zdravje ne zaposlenih ne občanov, čeprav je šestvalentni krom, ki je v kromovem trioksidu, zelo strupen tudi v nizkih koncentracijah, je kancerogen, mutagen in teratogen.

So se pa strokovnjaki strinjali, da je bilo obveščanje javnosti in pristojnih institucij iz Uniorja zelo slabo. Spomnimo, da je bila javnost o izpustu par s kromovim trioksidom seznanjena šele tri tedne po tem, ko so jih na čudno zmes, ki je poškodovala lak na avtomobilih, opozorili zaposleni. Tudi okoljski inšpektorat jih je opozoril, da bi morali takoj, ko so za to izvedeli, poklicati na številko 112. Ali to drži, so v Uniorju dali preveriti celo odvetniški družbi. In da, Unior bi moral poklicati 112, a pravijo, da so zmotno mislili, da tega ni treba, ker so situacijo že rešili.

Vse o kromu in kaj je izpust kromovega trioksida povzročil v Zrečah, so pojasnjevali strokovnjaki iz Instituta Jožef Stefan, NIJZ in Arso, pa tudi član uprave družbe Unior. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Kemija, ne čira-čara

Svetnikom je krom pobližje predstavila prof. dr. Radmila Milačič iz Instituta Jožef Stefan, ki se s kromom ukvarja že 37 let. Pojasnila je, da je krom element, ki se v naravi večinoma pojavlja v trivalentni obliki, ki je nestrupena, razen v res velikih količinah. V šestvalentni obliki se v naravi, razen pri vulkanskih izbruhih, ne pojavlja, je pa prav ta oblika zelo strupena.

»Strupenost šestvalentnega kroma je povezana z njegovo zmožnostjo vstopa v celice, medtem ko spojine trivalentnega kroma ne zmorejo vstopiti v celico. Ko šestvalentni krom vstopi v celico, se s celičnimi reducenti reducira v trivalentno obliko. Ta postopek je hiter in buren in ta proces spremeni DNK. Zato je šestvalentni krom mutagen, kancerogen, strupen,« je dejala Milačičeva.

Šestvalentni krom v obliki kromovega trioksida je v vodi zelo topen, zato je bila sreča v nesreči, da je tistega dne deževalo, je še dejala Milačičeva. Ko se je vse to spralo na tla, kjer je bilo v tistem času odpadlo listje, kakšne veje, trava, tudi organizmi v tleh, se je šestvalentni krom v stiku z organsko snovjo malodane v hipu reduciral v trivalentni krom. Prav zato je tudi pronicanje v podtalnico po mnenju Milačičeva malo verjetno, saj se je na poti skozi tla šestvalentni krom najverjetneje v celoti reduciral.

Prof. dr. Radmila Milačič je v šestvalentni krom kanila le kapljico vitamina C in strupeni šestvalentni krom je v hipu reduciral v nenevarni trivalentni krom. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Milačičeva je potem vzela v roki dve večji epruveti. V eni je imela šestvalentni krom, v drugi vitamin C, ki je znan reducent, ki učinkovito reducira šestvalentni krom. »To ni čira-čara, to je kemija! Samo kapljica vitamina C je dovolj, da šestvalentni krom reducira v nestrupen trivalentni krom,« je dejala in kanila kapljico vitamina C v rumenkast šestvalentni krom. Ta je v hipu spremenil barvo v svetlo modro, skoraj prozorno. »In smo dobili trivalentni krom, ki ga lahko zlijem v lijak, ker je nenevaren,« je še dejala Milačičeva.

Kaj pa ljudje?

Izpostavljenost šestvalentnemu kromu lahko v urinu ocenjujejo največ dva dni po dogodku. Nerodno, če vemo, da so zaposleni na madeže na avtomobilih opozorili 26. oktobra, Unior pa je javnost obvestil šele 17. novembra. Milačičeva pa je dejala, da obstaja še možnost merjenja v eritrocitih. Ti imajo življenjsko dobo od 70 do 140 dni, povprečno pa živijo 115 dni. Tako so 16. decembra vzeli vzorce devetih zaposlenih. Med njimi so bili vzorci treh zaposlenih, ki so dne, ko je v okolje uhajal kromov trioksid, odšli na streho odpravljat napako. Niti ti trije niso poročali o draženju, jedkem občutku, kašljanju.

Kot je pojasnila Milačičeva, so bili rezultati, ki so jih primerjali s podatki iz literature iz celega sveta, dobri: »Ti delavci niso tako izpostavljeni kot drugi po svetu, kar pomeni, da so dobro zaščiteni na delu. Hkrati so te meritve pokazale, da delavci v Uniorju niso bili izpostavljeni negativnim učinkom tega izpusta. Niti tisti, ki so bili na strehi! Če ti niso bili izpostavljeni, lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da tudi tisti ljudje, ki so šli mimo obrata, niso bili izpostavljeni negativnim učinkom za zdravje ljudi.«

Neodgovorjena vprašanja in film

Kdaj konkretno je do izpusta prišlo, še danes ne ve nihče. Nekatere svetnike tako skrbi, da je do tega izpusta prišlo že precej prej kot 26. oktobra. Avgusta so namreč v Uniorju namestili novo napravo za odsesavanje in čiščenje kromovih par. Prav na tej napravi so ob dogodku ugotovili, da je bil pretok zraka prevelik in da je kromov kondenzat uhajal v okolico. Na vprašanje svetnice Anamarie Hren, ali je možno, da je kromov trioksid uhajal že od avgusta, ko so novo napravo namestili? Branko Bračko iz Uniorja je odgovoril: »Tega ne morem ne potrditi ne zanikati.«

Svetnik Vladimir Kukavica pa je dejal, da ga vse to spominja na tiste, ki naredijo nesrečo v vinjenem stanju, potem pa šele naslednji dan pokličejo policijo: »Ugotavljati krom tri tedne po dogodku je Sizifovo delo!« Kukavica je nadaljeval, da je občane strah predvsem zato, ker je v bližini kiosk s hitro prehrano in šola, otroci gredo večkrat tja kaj pojest. Bojijo se, da bi otroci šestvalentni krom zaužili, potem je omenil še film Erin Brockovich, kjer so se ukvarjali prav s šestvalentnim kromom v Ameriki in veliko obolevnostjo ter umrljivostjo zaradi njega.

Milačičeva je bila jasna: »Če bi kromov trioksid uhajal od avgusta, bi se to videlo na mivki, ki slabo reducira šestvalentni krom in je bila tudi analizirana. Glede hrane pa poudarjam, da šestvalentni krom ne more obstajati v prehranskih izdelkih! Problem bi lahko bila kontaminirana voda. Otroci, ki so hrano jedli v kiosku niso bili ogroženi zaradi šestvalentnega kroma. To zagotavljam.« Odgovorila je tudi glede omenjenega filma: »To območje, ki je bilo obravnavano v filmu, zelo dobro poznam, ker sem bila prav v tistem času, ko je to prišlo v javnost, tam. Tam so največji problem črna odlagališča, ampak to se niti slučajno ne more primerjati s tem v Zrečah!«

Želijo boljše obveščanje

Svetniki Gibanja Svoboda so predlagali, da bi občinski svet naročil izvedensko mnenje, ki naj bi odgovorilo na vprašanja, kdaj je prišlo iz obrata Uniorja do izpusta kromovega trioksida, koliko časa so trajale povečane emisije, kolikšne količine šestvalentnega kroma so bile v tem času izpuščene v ozračje in kolikšne so bile maksimalne koncentracije šestvalentnega kroma v ozračju glede na oddaljenost od vira onesnaženja. Hoteli so tudi odgovor na vprašanje, kakšno je bilo takrat vreme v Zrečah, saj so nekateri trdili, da ne drži, da je takrat deževalo.

Zreški občinski svetniki so ob koncu vendarle zahtevali, da naj družba Unior večkrat analizira vsebnosti šestvalentnega kroma in svetnikom dvakrat letno poroča. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Milačičeva je pojasnila, da na nobeno od vprašanj glede kroma ni mogoče odgovoriti za nazaj. Tudi Arso pa nima podatkov glede vremena, saj imajo podatke samo za vremenske postaje, ki je v Zrečah ni. Najbližji sta v Slovenskih Konjicah in na Rogli, a vreme je lahko tam bistveno drugačno.

Izvedenskega mnenja tako ne bodo naročili, je pa občinski svet vendarle sprejel sklep, da od Uniorja zahtevajo, da pogosteje izvaja analize vsebnosti šestvalentnega kroma in da občinskemu svetu o tem poročajo vsakih šest mesecev.