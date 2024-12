Največkrat je kršeno načelo dobrega upravljanja

V nadaljevanju preberite:

»Naše pravice, naša prihodnost, takoj,« je geslo tokratnega mednarodnega dneva človekovih pravic, ki ga zaznamujemo 10. decembra. Visoki komisar Združenih narodov Volker Türk poziva predvsem h končanju nesmiselnih konfliktov in trpljenja. Sporočilo široko zastavljene letošnje teme pa je, da pravice niso privilegij, ampak temeljni steber človeškega dostojanstva in enakosti. Varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da so stiske, zaradi katerih se ljudje obračajo nanj, zelo podobne, kot so bile ob vzpostavitvi institucije ombudsmana pred tremi desetletji.