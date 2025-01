Z januarsko plačo tudi prvi obrok zvišanja v javnem sektorju

V nadaljevanju preberite:

Približno 190.000 javnim uslužbencem in funkcionarjem, z izjemo funkcionarjev vlade in državnega zbora, se bodo z januarsko plačo, ki jo bodo dobili nakazano februarja, zvišali dohodki. To bo prva tranša postopnega uveljavljanja reforme plačnega sistema v javnem sektorju, sledilo bo še pet obrokov, zadnji je predviden januarja 2028.

V povprečju se bodo plače izboljšale za 19 odstotkov, najprej se bodo učinki poznali pri delovnih mestih v spodnji tretjini lestvice, najbolj – tako odstotkovno kot nominalno – pa na njenem vrhu.

Kaj lahko pričakujejo zaposleni v javnem sektorju ob izplačilu januarske plače?