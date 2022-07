Nakazuje se scenarij iz leta 2007

V nadaljevanju preberite:

Letošnja tekma za položaj predsednika države za zdaj precej spominja na tisto iz leta 2007, ko sta se dva levosredinska kandidata spopadla z desnim kandidatom Lojzetom Peterletom, ki se je prebil v drugi krog, na koncu pa je slavil Danilo Türk. Na levi sredini kandidirata Nataša Pirc Musar in Marta Kos, na desni je napovedana kandidatura Anžeta Logarja.

»Zdi se, da bo letošnja tekma za mesto predsednika države razgibana. Prvo jamstvo za to je kandidatura Nataše Pirc Musar, ki je antipod sedanjega predsednika Boruta Pahorja. Jasna in odločna, hkrati pa v načinu nastopanja deluje udarno. Je sicer tipična liberalka, umeščala se bo v sredino in posegala tudi na zmerno desno,« kandidaturo Nataše Pirc Musar, ki je prva uradno napovedala vstop v predsedniško tekmo, ocenjuje politolog dr. Marinko Banjac z ljubljanske FDV.