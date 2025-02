Nakup patrij: Obrambni minister o milijardnem prihranku

Na »opozicijski« komisiji za nadzor javnih financ so se vprašanja njenega predsednika Jerneja Vrtovca, poslanca NSi, vrtela predvsem okoli tega, ali je oborožitvena postaja vključena v ceno nakupa oklepnikov patria. »Kolikšna bo končna cena?« je spraševal še obrambnega ministra Boruta Sajovica, ki je odgovoril, da kupujemo polno opremljene oklepnike z vsemi integriranimi sistemi. »Na ključ,« je dejal.

Ker pogodba še ni sklenjena, je operiral le z izhodiščnimi ocenami – 700 milijonov za 106 oklepnikov. Šele prihodnji mesec bo predvidoma pripravljena njihova dokumentacija za naročilo, ponudbo pričakujejo aprila, odločitev o morebitni oddaji naročila pa naj bi bila sprejeta pred poletnimi počitnicami. Šlo bo za tripartitno pogodbo med slovenskim in finskim obrambnim ministrstvom ter proizvajalcem. »V njej bodo natančno opredeljene podrobnosti, način plačevanja, kakovost in količinski prevzem,« je zatrdil Sajovic in navedel, da bo Slovenija – če bo posel sklenjen –, denar nakazala na račun finskega obrambnega ministrstva. To bo nato plačalo proizvajalcu, ki naj bi bil po njegovih besedah v celoti zadolžen za integracijo oklepnika z oborožitveno postajo slovenskega podjetja Valhalla Turrets. Z njim naj Slovenija ne bi sklepala posebnih pogodb.

»Zadovoljni bomo, če to ne bo edino podjetje iz slovenskega obrambnega grozda, ki bo sodelovalo,« je še dejal in poskušal utemeljiti, kako naj bi prišli do napovedanega 400-milijonskega prihranka pri oblikovanju srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona, ki ga je vlada Roberta Goloba obljubila, ko je preklicala nakup 45 oklepnikov boxer. »Z naročenimi ne bi mogli zagotoviti niti enega bojnega bataljona,« je navajal Željko Kralj, generalni direktor direktorata za logistiko. Nakup dodatnih boxerjev pa naj bi stal še enkrat več kot patrie. Sajovic je celo vztrajal, da bi zaradi cenejšega vzdrževanja patrij – nekaj teh že imamo – ob upoštevanju njihove življenjske dobe od 25 do 30 let lahko prišli še do precej večjega prihranka – milijarde.

»Saj sploh ne veste, koliko bo stala patria. Kako lahko govorite o prihranku?« je bil kritičen Vrtovec, njegov strankarski kolega in predlagatelj seje Janez Žakelj pa je izrazil skrb glede višine vzdrževanja naših unikatnih oklepnikov s slovenskimi oborožitvenimi postajami. Oba sta sicer jasno podprla nakup oklepnikov, ki so nujni tudi za izpolnjevanje zavez Slovenije Natu, a ta mora biti po njihovih besedah čim bolj transparenten, zato so tudi zavrnili predlog Mihe Kordiša, izobčenega poslanca Levice, naj se posel prekine in naj se ta sredstva raje nameni za zdravstvo in socialo. So pa od ministrstva za obrambo zahtevali dodatna pisna pojasnila o tem, kako natančno so izbrali patrie.

Iz programa Boxer, ki se izvaja v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju, je Slovenija po besedah obrambnega ministrstva 10. februarja sicer tudi dokončno izstopila s 4,34-milijonsko kaznijo.