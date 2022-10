Na Upravi za zaščito in reševanje našli zamenjavo za Buta

Vlada je na seji (pričakovano) razrešila direktorja Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) Darka Buta. Njegova zamenjava se je obetala že nekaj časa, saj naj bi bili na ministrstvu za obrambo nezadovoljni z njegovim delom, predvsem po nedavnem hekerskem vdoru v sistem URSZS.

Butovo mesto bo do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, zasedel Leon Behin iz Kočevja. Gre za univerzitetnega diplomiranega inženirja gozdarstva, ki delo uprave dobro pozna.

Prav tako ima dolgoletne izkušnje na področju zaščite in reševanja, gasilstva ter vodenja različnih aktivnosti nudenja pomoči po naravnih nesrečah v Sloveniji in v tujini. Med drugim je, kot so zapisali na vladi v sporočilu za javnost, deloval tudi na področju pridobivanja evropskih kohezijskih sredstev ter vodenja investicij. Pred imenovanjem za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje je bil Behin vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za proračun na Ministrstvu za finance.

Leon Behin, sicer poveljnik Gasilske zveze Kočevje, je bil maja letos vodja intervencije, ko se je v podjetju Melamin zgodila tragična nesreča, v kateri je umrlo sedem ljudi, še štiri osebe pa so bile lažje poškodovane.

Sistem deluje, a ga je treba optimizirati

Kot je povedal v odzivu za Delo, svoje delo na čelu URSZR usmerja v tri smeri. »Najprej bi si želel vzpostaviti enote za odziv na različne nesreče, to je ena prvih nalog tako v administrativnem kot tehničnem delu. Druga prioriteta je koriščenje vseh razpoložljivih sredstev, ki jih že imamo odobrene za enote zaščit in reševanja, ali pa jih še bomo imeli. Tretja pa je zagotoviti avtonomnost delovanja klicne številke 112, da bodo državljani varni in da ne bodo odvisni od raznih hekerskih ali drugih napadov,« je pojasnil.

Novi direktor uprave je ob tem poudaril, da sistem za zaščito in reševanje v Sloveniji izjemno dobro deluje, obstajajo pa stvari, ki bi se jih dalo izboljšati oziroma optimizirati. Ena od teh je enota za hitre intervencije, osrednja enota za posredovanje, ki (kot je pokazal inšpekcijski nadzor) nima vzpostavljenega vodstva.

But ponudil odstop

Darko But je, kot smo poročali prejšnji teden, ministru za obrambo Marjanu Šarcu ponudil odstop. Na ministrstvu se je bojda njegova zamenjava pripravljala že od hekerskega vdora, ki je pokazal vrsto nepravilnost in šibkost sistema. Inšpektorji urada za informacijsko varnost so po vdoru upravi naložili 24 ukrepov in devet priporočil.