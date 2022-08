Namesto Fotopuba le še velik Obup

Novomeški Fotopub je otrok prvih let aktualnega tisočletja, ki mu je nekoč uspel preboj med najprepoznavnejše dogodke poletnega dogajanja v Sloveniji, po izbruhu aktualne afere je njegova prihodnost slej ko prej negotova. Tudi od velikega napisa na njegovem zdaj razvpitem prostoru ob ljubljanski Tivolski cesti je ostala le še beseda obup. Vidna od daleč.

Fotopub nikakor ni le Dušan Josip Smodej. Festival ima rojstno letnico 2001, njegov pobudnik in prvi kreativni direktor je bil fotograf Borut Peterlin. Sprva je bil po usmeritvi drugačen, usmerjen v dokumentarno in reportersko fotografijo, mednarodno znane goste, razstave in delavnice. Formalni lastnik blagovne znamke je še vedno novomeški LokalPatriot.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Izrazit konceptualni zasuk je v njegov program prineslo leto 2014, ko je LokalPatriot po neuspešni kandidaturi na razpisu za sofinanciranje festival, zasnovan po prvotnem konceptu, odpovedal in odstopil mesto novi ekipi mladih fotografov. Smodej je že ob naslednji izdaji postal sovoditelj Fotopuba. Steklo je »novo štetje« festivala, ta zdaj tone v aferi, ki je poleg domnevnih spolnih zlorab razkrila tudi to, da Smodej kot odgovorna oseba več let ni oddajal poročil finančnega delovanja Fotopuba.

Velikega napisa Fotopub na ljubljanski podružnici ob Tivolski cesti, ki jo je Smodej ustanovil brez vednosti lastnika blagovne znamke, danes ni več. »Že pred dnevi smo sprožili pravne postopke za prepoved uporabe imena in blagovne znamke Fotopub, zato pričakujemo tudi odstranitev napisa, ki je v ljubljanskem projektnem prostoru društva,« je pred dnevi za Delo pojasnil direktor LokalPatriota Gašper Beg.

Nekdo ga je že delno odstranil in preostale črke premešal. Danes je viden le še velik Obup.