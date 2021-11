Namesto izplačila 800.000 evrov poravnava

V nadaljevanju preberite:

Prav po tiho, brez pompoznih sporočil javnosti in zavarovancem, le z na spletni strani objavljenim sklepom po skupščini se je Vzajemna po končanih dveh sodnih sporih poravnala z nekdanjim predsednikom uprave Markom Jakličem in nekdanjim članom uprave Francem Henigmanom. Po pravnomočnih sodbah bi ji morala skupaj z zamudnimi obrestmi in drugimi stroški plačati okoli 800.000 evrov. Koliko sta ji po poravnavi?