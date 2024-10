Napadi na ministra Kumra zaenkrat niso obrodil sadov

Kljub fronti, ki jo je po preklicu referenduma o gradnji Jek 2 proti ministru ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru odprla stranka SDS, posredno pa tudi državni sekretar za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba Danijel Levičar, se položaj ministra kljub referendumskemu fiasku ne maje.

Po tem, ko je stranka SDS izstopila iz tako imenovane jedrske koalicije, je prožila val napadov na ministra za okolje, podnebje in energijo Dušana Kumra. Zvonko Čerač (SDS) je Kumrova svarila, da je lahko investicija v Jek 2 izjemno veliko tveganje in pokoplje državo, označil za izjave in dejanja nevladnikov, ki projektu Jek 2 ves čas nasprotujejo. Poleg tega Kumra obtožil, da je v času priprav na izvedbo referenduma o Jek 2 lansiral zgodbo o katastrofalnem vodenju projekta Teš 6, ki se lahko ponovi pri Jek 2 v bistveno večjem obsegu.

Tako Černač kot Levičar pa sta ministra Kumara obtožila, da v predalu drži analizo o alternativnih scenarijih glede energetske oskrbe, ki jo je pripravil direktor Elesa Aleksander Mervar. Njegova analiza je pokazala, da je zgolj z vidika investicijskih izdatkov najcenejši jedrski scenarij, po katerem bi ob uporabi ostalih virov delovanje obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) podaljšali do leta 2063, obenem pa v Krškem zgradili Jek 2. Malenkost dražji je drugi scenarij brez Jeka 2.

Celotna referendumska kolobocija se je odvila v tednu, ko se je predsednik vlade Robert Golob mudil na delovnem obisku pri ameriškem predsedniku Josephu Bidnu. Na podlagi pogovora s premierjem Golobom po vrnitvi iz ZDA, je Kumer ocenil, da se zaupanje med njima ni popolnoma nič spremenilo in da se je na marsikateri točki celo okrepilo.

Kumer zatrjuje, da na njegovem ministrstvu ves čas poskušajo zagotoviti celovite in transparentne informacije najširši javnosti. Glede Mervarjeve študije, ki jo je ministrstvi naročilo spomladi, pa je povedal, da je zelo kompleksna. Pogovori s poslanci Gibanja Svoboda so to potrdili to, kar trdi minister Kumer. Mervarjevo študijo so lahko vsak tolmači po svoje oziroma si za dokazovanje svojega stališča vzame tisti del, ki mu odgovarja.

Kumer na podlagi Mervarjeve študije ocenjuje, da ima Slovenija zelo dobro mešanico poceni obnovljivih virov, ki jih v čedalje večji meri vključuje v omrežje, a da hkrati država potrebuje tudi stabilen vir. Kumer na podlagi analize vseh prednosti in slabosti kot najbolj optimalno različico prepoznava mešanico obnovljivih virov energije in uporabo obstoječe krške nuklearke do leta 2043, oziroma podaljšanje njenega obratovanja do 2063.

Po referendumskem fiasku na ministrstvu pripravljajo izhodišča za poseben zakon o projektu Jek 2, ki bodo za obravnavo na vladi pripravljena novembra. Zakonski predlog bo imel po njegovih zagotovilih številne varovalke, zagotovili pa naj bi tudi zelo vključujoč in pregleden postopek priprave na največjo investicijo v zgodovini samostojne države.

Na drugi strani pa tudi Levičar zatrjuje, da se projekt jek 2 s pospešenim korakom pomika naprej, kar da marsikomu ne odgovarja. Bržkone je imel v mislih okoljevarstvene organizacije kot so Greenpeace Slovenija, Umanotera in PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Slednje bodo v ponedeljek pozvale predsednika vlade Roberta Goloba k ukinitvi funkcije državnega sekretarja za nacionalni jedrski program in odprtju demokratične in vključujoče razprave o energetski prihodnosti Slovenije.

Včeraj so policisti Nacionalnega preiskovalnega urada opravili informativni pogovor z vodjo poslanske skupine Svoboda Natašo Avšič Bogovič zaradi posnetka političnih dogovarjanj glede referenduma oziroma resolucije o Jek 2, ki jih je prejšnji teden objavila RTV Slovenija. Nataša Avšič Bogovič ocenjuje, da so kriminalisti v državni zbor prišli na podlagi naznanila generalnega sekretariata državnega zbora v zvezi z nedovoljenim snemanjem. Še pred tem so zaradi preiskave suma kaznivega dejanja nezakonitega snemanja sestanka obiskali RTV Slovenija.