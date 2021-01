Napoved interpelacije LMŠ sprožila trenja v Kulu

Kaj očitajo Janezu Ciglerju Kralju ...



Dodelitev javnih sredstev Zavodu Iskreni, ki je opozicijo zmotil tudi zaradi nasprotovanja splavu, cepljenju in kontracepciji, je sicer zadnji izmed očitkov ministru. Kritika je usmerjena še na neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja covida-19 v domovih za starejše, na to, da niso pripravili ustreznih zakonskih aktov za zajezitev širjenja koronavirusa na delovnih mestih, ter odgovornost ministra za neustrezen dialog s socialnimi partnerji in neodzivnost ob predlogih določb, ki posegajo v pravice zaposlenih iz delovnega razmerja.

Interpelacija proti ministru za delo, ki jo je včeraj napovedal LMŠ, je preostale partnerje Koalicije ustavnega loka (Kul) namreč presenetila in predstavlja odmik od dogovora, da interpelacij ne vlagajo do izvedbe konstruktivne nezaupnice. V Levici in SAB so kljub temu napovedali, da bodo pod njo prispevali svoje podpise, medtem ko so v SD pred tem predlagali sestanek prvakov strank, kjer naj bi se dogovorili o nadaljnjih političnih potezah kot tudi glede načina in časa vlaganja posameznih interpelacij.Na jutrišnjem sestanku naj bi pretresli tudi samo besedilo interpelacije proti ministru Ciglerju Kralju, saj naj bi bili nekateri očitki pretirani in bi jih težko sopodpisali. Kot je navedla poslanka SD, pa jih je zmotil tudi kratek rok, ki ga je LMŠ dala za pripombe svojim partnerjem. Po njenih besedah je osnutek interpelacije prišel malo prehitro v javnost, kljub temu pa ne ocenjuje, da je LMŠ z njo izvedla solo akcijo. Svoje odločitve za zdaj niso sporočili niti iz Desusa.»Verjamem, da bodo tekom dne ali najpozneje jutri podrobnosti usklajene in bo interpelacija vložena. To ni interpelacija LMŠ, ampak si želim, da jo podpišejo vse opozicijske stranke,« pa je današnje dogajanje komentiral vodja poslancev LMŠ