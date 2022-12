Napoved Luke Mesca povzročila nejevoljo v Levici

V Levici je po naših informacijah napoved koordinatorja Luke Mesca, da namerava ostati na čelu ministrstva za delo, vsaj v delu stranke – vključno s poslansko skupino – pred včerajšnjim zasedanjem sveta stranke naletela na kar nekaj nejevolje in neodobravanja.

A kot je kazalo včeraj, se bo njegova želja izpolnila: na ministrstvo za solidarno prihodnost se bo – če bo temu prikimal tudi premier Robert Golob – preselil državni sekretar Simon Maljevac, ki ga je svet stranke ob vstopu Levice v koalicijo že predvidel za vodenje ministrstva za delo. Mesec se je najprej želel osredotočiti na področja dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in ekonomske demokracije. Ustanovitev ministrstva za solidarno prihodnost pa se je zdela predvsem njegova osebna ambicija, zaradi česar je ob začasni blokadi zaradi referenduma o zakonu o vladi razmišljal o možnosti prenosa obeh področij na ministrstvo za delo.

V predreferendumski kampanji je Mesec nato pojasnil, da bo ministrstvo za solidarno prihodnost moralo nastati, saj mora biti volja ljudstva izvršena. To se mu zdi tudi bolje, sicer bi bil resor preširok. »Ni se pa spremenilo to, da sam nameravam ostati na ministrstvu za delo,« je še na spletnem portalu MMC napovedal Mesec. Kot eno od razlag za to potezo je slišati, da bo v tem resorju tudi s svojim statusom podpredsednika lažje uveljavljal program stranke.

Kdo se poleg Maljavca še premika na novo ministrstvo, za zdaj še ni znano – na zaupanje je Mesec zaposlil tudi že svetovalca za stanovanjsko politiko –, saj tega nihče od akterjev v Levici še ni želel komentirati.

Bodo pa odgovori najverjetneje jasni že kmalu, saj je državna volilna komisija včeraj odločila, da bo poročilo o izidu referendumskega glasovanja sprejela že 15. decembra in ne bo čakala na podatke o številu umrlih, ki so nujni za izračun zavrnitvenega kvoruma. Rezultat je namreč jasen. Zakon o vladi bo predvidoma začel veljati še letos, po tem pa bo Golob moral državnemu zboru v imenovanje predlagati ministre za nova in spremenjena ministrstva. Na parlamentarna zaslišanja bo poleg Maljevca moralo predvidoma še devet kandidatov.