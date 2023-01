Napovedani postopki zaradi protestov

Do konca meseca mora Policija izvesti notranje varnostne postopke preverjanja in sprožiti tudi delovnopravne postopke proti svojim pripadnikom, ki so bili v poročilu o dogajanju na lanskih protestih prepoznani kot tisti, ki so zlorabili svoj položaj, napoveduje Sanja Ajanović Hovnik, ki po odstopu Tatjane Bobnar začasno vodi ministrstvo za notranje zadeve. Še vedno pa ni znano, kdo bo resor prevzel s polnimi pooblastili.

»Kot državljanka sem zgrožena nad ugotovitvami iz poročila, kot ministrica pa sem dolžna poskrbeti, da se take zlorabe ne bodo več dogajale,« je Sanja Ajanović Hovnik komentirala poročilo o ugotovljenih nepravilnostih pri varovanju lanskih protestnih shodov. Izdala je usmeritve in navodila, na podlagi katerih pričakuje določeno ravnanje Policije. Prepričana je, da bo v zelo kratkem času znano, kaj je ta ugotovila, »glede na to, da je samo poročilo natančno impliciralo kar nekaj nepravilnost in zlorab položaja na teh protestih« in da bo Policija težave identificirala na istem mestu, kot jih je ministrstvo, ter ustrezno ukrepala, 31. januarja pa bodo poročali, proti koliko ljudem so sprožili postopke.

Migracije v povezavi z integracijo

Poročilo so predali tudi specializiranemu državnemu tožilstvu. »Usmerili se bodo predvsem v pripravo sistemskih ukrepov, ki bodo v prihodnje preprečevali tovrstna dejanja in zlorabo policije,« je še dejala Sanja Ajanović Hovnik ter dodala, da pripravljajo tudi novele obeh sistemskih zakonov, ki zadevajo delo policije, ne le z vidika ugotovitev poročila, ampak tudi v smislu sprememb organiziranosti zaradi premika schengenske meje, prenosa pravnega reda EU in odločitev ustavnega sodišča.

Ministrstvo za notranje zadeve se bo v prihodnosti zelo poglobljeno ukvarjalo z zakonitimi migracijami, v medresorskem usklajevanju so spremembe zakona o tujcih, ki naj bi hitre rezultate pokazale predvsem na upravnih enotah. »Migracije bomo obravnavali izključno v zvezi z integracijo,« je še napovedala. Policija bo letos pri delu dala poseben poudarek medvrstniškemu nasilju, nasilju v družini, femicidu in spolnim zlorabam.

Ali dejstvo, da predstavlja prioritete ministrstva, pomeni, da bo na ministrstvu ostala? »Že ob nastopu začasnega mandata sem povedala, da je ključna naloga zagotoviti nemoteno nadaljnje delo,« je odgovorila Sanja Ajanović Hovnik ter dodala, da se bo o tem, kdo bo prevzel resor, izrekel predsednik vlade, ko bo sprejel odločitev. Na vprašanje, ali bi sprejela, če bi ji ponudil, pa je odgovorila: »Jaz sem odlična ministrica za javno upravo.«