Nesorazmerna in neupravičena uporaba sile

»Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.« To so besede, ki jih po opravljenem izobraževanji in izpitu pred generalnim direktorjem izrečejo policistke in policisti pred začetkom dela. In prav to se je, kot razkriva poročilo o nadzoru nad delom policistov na protestih, večkrat hudo kršilo.

Notranja ministrica Tatjana Bobnar je kmalu po nastopu funkcije odredila več izrednih nadzorov nad delom policije v prejšnjem mandatu, tudi pri ukrepih varuhov reda in miru na protestih, ki je zdaj končan. Strokovni nadzor, poročilo je napisano kar na 161 straneh, je pokazal številne nepravilnosti in pomanjkljivosti, tako sistemske kot tudi neposredno izvedbene narave.

Poročilo razkriva vrsto nepravilnosti in hude kršitve tako vodstvenega kadra kakor tudi policistov na terenu. »Bil je to velik madež in sramota za slovensko policijo, ki se nikoli več ne sme ponoviti,« je v preteklosti večkrat izpostavila tudi Bobnarjeva, ki dodaja, da »sem kot ministrica za notranje zadeve v popolnosti predana zakonitemu in strokovnemu delu in enako pričakujem tudi od vseh zaposlenih, še posebej od policije«.

Analiza in takojšnje ukrepanje

Če desetine strani poročila strnemo v nekaj glavnih očitkov, so med njimi: nesorazmerna, neupravičena in nestrokovna uporaba prisilnih sredstev, med drugim neupravičena privedba osebe, neupravičeno podaljševanje časa privedb oseb, neupravičena odstranitev mirnih protestnikov, neukrepanje zoper vse protestnike, ki so kršili javni red, neupravičeno izstreljevanje plinskih sredstev, nesorazmerna uporaba prisilnih sredstev proti množici, brez predhodnega zakonsko določenega ukaza in opozorila. Uporaba vodnega curka s primesjo plinskih sredstev proti posameznikom, ki niso huje kršili javnega reda in celo proti vidno bolnemu posamezniku. Nespoštovanje načela enakosti pri izdaji opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi trem policistom Policijske uprave Ljubljana, ter številne druge nepravilnosti.

Tatjana Bobnar ima v svoji pisarni spomin na sramoto, ki se po njenem v slovenski policiji ne sme nikoli več ponoviti. FOTO: Jure Eržen

Ugotovitve od policije, kot izpostavljajo na ministrstvu za notranje zadeve, terjajo resno analizo in takojšnje ukrepe, ki bodo preprečili, da do tovrstnih anomalij ne bo več prihajalo.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorat za policijo in druge varnostne naloge Slavko Koroš je sedmi sili povedal, da je šlo za najzahtevnejši in najobsežnejši nadzor, ki so ga kadar koli opravili.

Na potezi vodstvo in tožilstvo

Spomnimo, da se je prvič v zgodovini Slovenije zgodilo celo, da je kar politični vrh brezsramno vkorakal v operativni štab policije, ko je ta izvajal zahtevne naloge varnosti. Poleg takratnega generalnega direktorja policije Antona Olaja so se operativcem v štabu 5. oktobra 2021 pridružili še notranji minister Aleš Hojs, njegov sekretar Franc Kangler in državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič. Že kmalu po razkritju so se namreč pojavila ugibanja, kdo je potemtakem posebni policijski enoti izdal ukaz, da je treba uporabiti vsa razpoložljiva sredstva - politika ali stroka? Nadzor pa je zdaj razkril še, da so bili v štab imenovani kar policisti, ki za takšno delo niso bili usposobljeni.

Na potezi je zdaj glede delovno-pravne zakonodaje in morebitnih drugih (internih) predpisov vodstvo policije, ki bo moralo početje, ki odstopa od pravil, povezati s konkretnimi imeni uslužbencev in proti njim po potrebi tudi ukrepati. Svoje pa bo, kot rečeno, za določene sume nezakonitosti reklo tudi tožilstvo.