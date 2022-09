Narasle reke in meteorne vode ogrožale objekte, najhuje je ob Kolpi

Obilnejše padavine, ki so že sredo zvečer zajele večji del države, se bodo v osrednji, južni in zahodni Sloveniji nadaljevale tudi danes. Nekatere reke bodo še naprej naraščale in prestopale bregove, težave lahko povzročajo meteorne vode, v večjem delu države je povečana tudi nevarnost zemeljskih plazov.

Agencija RS za okolje (Arso) tudi za danes za večji del države napoveduje dolgotrajne krajevne nalive. Kot opozarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje, bo v naslednjih 24 urah, predvsem na severozahodu ter v večjem delu osrednje Slovenije, še lahko padlo od 50 do 100 milimetrov, krajevno tudi okoli 200 milimetrov dežja. Med 60 in 120 milimetrov dežja lahko krajevno pade tudi v porečju Kolpe. Glavnina padavin bo padla ponoči.

Nastajali bodo izraziti padavinski pasovi, ki se lahko dalj časa obnavljajo in razširijo tudi proti vzhodu Slovenije. Po trenutnih napovedih gre še en padavinski maksimum pričakovati v prvem delu noči na soboto, nato pa bodo padavine v drugem delu noči slabele in v soboto dopoldne tudi ponehale, so še sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Ob tem bodo še naprej naraščale nekatere reke. Že v četrtek je poplavljala Kolpa, ki je dosegla enega največjih pretokov v zadnjih 70 letih, v spodnjem toku pa še naprej narašča. Poleg tega naraščajo Poljanska Sora, Gradaščica in Ljubljanica. Ponoči se bodo razlivale tudi manjše reke na Dolenjskem, na območju osrednje Slovenije in na Gorenjskem. Reke lahko poplavljajo zlasti na območjih škofjeloškega in cerkljanskega hribovja, v Zasavju ter v porečju Savinje in Dravinje.

Zato na območjih širše osrednje, zahodne in deloma jugovzhodne Slovenije na Arsu pričakujejo tudi poplavljanje meteornih in zalednih voda. Zaradi obilnejših padavin je tudi povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije, predvsem na območju celotne zahodne, osrednje in južne Slovenije.

Kot kaže, se bodo reke vrnile v svoje struge danes in v noči na soboto, do konca tedna pa pričakujejo še poplavljanje Krke in Ljubljanice na območju vsakoletnih poplav. Močno deževje je že v četrtek po državi povzročilo kar nekaj težav. Narasle reke in meteorne vode so ogrožale objekte, najhuje je bilo na območju Kolpe.

Narasla je tudi Gradaščica. FOTO: Tanja Jaklič

Ponoči kup intervencij

Obilne padavine so preko noči in vse do jutranjih ur povzročile nekaj preglavic na območjih Regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Kranj, Trbovlje, Novo mesto, Celje in Brežice, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Meteorna voda je zalila stanovanjske in gospodarske objekte, prodajalno in prostore osnovne šole, težave tudi v prometu.

Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 39 dogodkov v 23 občinah. Zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves, sprožila pa sta se tudi dva zemeljska plazova. V ulici Ob Potoku v Novem mestu je strela udarila v drevo, ki se je podrlo in poškodovalo telefonski kabel. V občini Prebold v naselju Dolenja vas je reka Bolska prestopila bregove in ogrožala dve stanovanjski hiši.

Aktiviranih je bilo 31 prostovoljnih gasilskih enot in dve poklicni gasilski enoti. Gasilci so črpali vodo iz objektov, s protipoplavnimi vrečami ščitili objekte, prekopavali teren, čistili odtočne jaške meteorne vode, odstranjevali podrta drevesa in občanom dostavljali protipoplavne vreče. Pri odpravi posledic deževja so bile na terenu tudi druge službe, so še sporočili iz uprave.

Obilno deževje je težave povzročalo tudi v prometu. Zaradi poplav so popolne zapore na cestah Trojane - Izlake - Zagorje v Izlakah, Logatec - Žiri na Petkovcu, Podklanec - Ravne pri Žireh, Grgelj - Fara, Metlika - Božakovo v Rosalnicah, Vinica - Učakovci, Kot - Sodevci in Kot - Grgelj, Bizeljsko - Orešje pri mejnem prehodu Orešje in Imeno - meji prehod Imeno, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Voznike opozarjajo, naj bodo vidni, prižgejo luči in upoštevajo varnostno razdaljo.