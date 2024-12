Nasilje, ki tudi zaradi sramu pogosto ostaja skrito

V nadaljevanju preberite:

Stigma in sram, nemalokrat pa tudi globoko usidrana prepričanja, so med pogostimi razlogi, zakaj starejše ženske, ki trpijo nasilje svojih bližnjih, tega nikomur ne zaupajo in težko poiščejo pomoč. O tem je zelo malo raziskav, pa tudi statistike so skope, poznavalke razmer opozarjajo, da poleg vseh drugih oblik, bolj kot druge starostne skupine doživljajo še zanemarjanje in ekonomske zlorabe. V družbi bi morali razviti posebno tankočutnost in tudi pristope obravnave do tega.