Naslednji veliki korak bo skupni muzej

»Zelo dober občutek je po vsem delu, ki ga imamo za seboj. Politika je, tako kot kultura, zelo pomembna za graditev sodelovanja. Prav je, da se nam to obrestuje. Ta dan je darilo našim prednikom in hkrati tudi našim zanamcem,« je dejal Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij, ene od dveh krovnih manjšinskih organizacij Slovencev v Italiji.

»Zame je to uresničitev sanj! Meja naj ostane na papirju, ne pa da ločuje ljudi, narode in kulture. Na tem območju so se srečevali in povezovali različni narodi skozi stoletja, ne od včeraj,« je menil Goričan Flavio Pibiri.

»Odprtje, na katero smo zelo ponosni, saj je bilo zadaj ogromno dela, je sprožalo močne čustvene odzive pri ljudeh. Predvsem je bilo to videti pri skupnosti Slovencev v Italiji, ki so s tem projektom dobili večjo prepoznavnost v javnem prostoru, kjer se je končno zaslišala tudi slovenščina,« povzame Stojan Pelko, programski vodja EPK 2025 oziroma zavoda GO! 2025.

