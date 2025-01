Največji kulturni dogodek v zgodovini Slovenije

»Danes že govorimo o zgodbi o uspehu,« je ob napovedi odprtja Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025, ki bo 8. februarja, dejala Mija Lorbek, direktorica zavoda GO!2025. Poudarila je, da sta se Nova Gorica in Gorica, ki sta gostiteljici, povezali kljub težavni zgodovini in različnim pogledom ter našli novo pot za skupno in boljšo prihodnost ter začeli razvijati čezmejno identiteto.

Na otvoritveni slovesnosti se bo predstavilo okoli 2000 nastopajočih, od tega 500 otrok. To bo po besedah organizatorjev največji kulturni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije. Dogajanje, ki bo na petih prizoriščih na slovenski in italijanski strani, bo trajalo 14 ur. Osrednja dogodka bosta na Trgu Evrope, ob 16. uri, kjer bo uradna slovesnost z visokimi gosti, in nato ob 18. uri na Trgu Edvarda Kardelja, kjer bo množičen spektakel. »Brezmejna zabava bo obudila zvoke od Brine Knauss do Mrfy, in DJ setov Massive Attack in Portishead. Vzporedno bodo potekale tudi kulinarične prireditve, kot na primer Okusi brez meja, kjer bomo lahko okusili svetovno premiero goriškega njoka,« je poudarila Mija Lorbek.

»Kultura ne le povezuje, ampak tudi gradi,« je omenila, pri čemer bo odprtje prenovljenih Trga Evrope/Piazze Transalpine in novogoriške železniške postaje v prihodnjih dneh. O Evropski prestolnici kulture so poročali tudi svetovni mediji, kot so The Guardian, BBC, CNN, Le Figaro, Il sole 24 ore in številni drugi, je spomnila.

Združeni čezmejno

Na slovenski kulturni praznik se bo program začel ob 10. uri zjutraj, ko bo na železniški postaji v Gorici nastopila godba na pihala, v kateri bodo združeni slovenske in italijanske skupine. Pridružila se jim bodo še številna druga društva in izvajalci, ki bodo v skupni paradi popoldne prečkali mejo. Že zjutraj pa bo budnica odmevala po vsem goriškem korzu in pred Trgovskim domom, kjer je sedež slovenskih organizacij, bo zaigral združeni orkester slovenske in italijanske policije. Sledil bo premik do Travnika oziroma Piazze della Vittoria pred goriško občinsko palačo, kjer bosta povorko pričakala oba župana, in zbrane bo nagovoril goriški župan Rodolfo Ziberna. Okoli 1500 nastopajočih bo predvidoma okoli 14. ure prečkalo mejo; ob nekdanji carinarnici bodo izvedli kratko točko, nato pa bodo pot nadaljevali proti Bevkovem trgu, kjer bo besedo povzel novogoriški župan Samo Turel, obiskovalcem pa bodo na voljo stojnice s hrano in pijačo.

Prikaz dogajanja EPK 2025 na obnovljenem Trgu Evrope. Vir: MONG

»Če bo lepo vreme pričakujemo vsaj 10.000 ljudi,« je napovedala idejna vodja projekta, umetniška svetovalka in režiserka otvoritvene predstave Neda Rusjan Bric, ki je še povedala, da je za njo že osem let kandidature in priprav na letošnjo EPK. Pri umetniškem programu je izpostavila multiinstrumentalista Boštjana Gombača, ki bo zaigral na neandertalčevo piščal, najstarejši instrument na svetu, spremljala pa ga bo godba na pihala iz Cerknega, kjer je bilo glasbilo najdeno, in godba iz Idrije, ki je najstarejša godba v Evropi in celo na svetu, saj praznuje 360 let.

Točke bodo najavile program EPK

»Točke najavljajo naš program, od Aleksandra Gadžijevega do Dunkin Devils, duo Silence, MN Dance Company, Bora Zuljana, Raiven, Gregorja Ravnika in drugih opernih solistov, ter simfoničnega orekestra RTV Slovenije,« je med drugim izpostavila režiserka.

Med pomembnimi političnimi gosti bo dogodku prisostvoval slovenski državni vrh – predsednik vlade Robert Golob bo imel tudi otvoritveni govor. Med visokimi gosti med drugim pričakujejo predsednika slovenske in italijanske države, Natašo Pirc Musar in Sergia Mattarello, evropsko komisarko Marto Kos. Kulturna ministrica Asta Vrečko pa bo gostila 12 svojih evropskih kolegov.

Pomemben je varnostni vidik

Novogoriški župan Samo Turel je izpostavil tudi varnostni vidik, za katerega bodo pozorno poskrbeli, zato bodo udeleženci dogajanja pred vstopom na prizorišče varnostno pregledani. Iz tega razloga je pomembno, da gostje poskrbijo za pravočasen prihod. Skupaj z goriškim županom Rodolfom Ziberno pa sta še zagotovila, da bodo na voljo parkirišča ob robu urbanih centrov, o čemer bodo obveščali obiskovalce tudi prek spleta.