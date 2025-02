Kulturna in politična smetana na meji

Na današnji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, po državi potekajo večje in manjše prireditve. Številne kulturne ustanove so danes za obiskovalce brezplačno odprle svoja vrata. Letošnji praznik kulture bo zaznamovalo tudi uradno odprtje Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici.

Venec k Prešernovemu spomeniku v Ljubljani je položila predsednica republike Nataša Pirc Musar, prav tako sta venec k spomeniku položili ministrica za kulturo Asta Vrečko in predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac.

Osrednje dogajanje bo na Trgu Evrope, kjer bo ob 16. uri otvoritveno slavje, in na Trgu Edvarda Kradelja pred občinsko palačo, kjer bo ob 18. uri glavni umetniški program. Prisotni bodo številni visoki gostje, vključno s predsednikoma Slovenije in Italije, Natašo Pirc Musar in Sergiom Mattarello, predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom, 12 evropskimi kulturnimi ministri, predsednikom dežele Furlanije - Julijske krajine Massimilianom Fedrigo in koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem.

Pred slovesnim odprtjem Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar v Vili Vipolže sprejela predsednika Italijanske republike Sergia Mattarello z delegacijo. Ob tej priložnosti ji je italijanski predsednik podelil najvišje italijansko državno odlikovanje Vitez velikega križa z velikim trakom za zasluge Italijanske republike.

Branje poezije pred Prešernovim spomenikom ob kulturnem prazniku. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Množična čezmejna povorka v spremstvu pihalnega orkestra je ob 10. uri krenila z železniške postaje v italijanski Gorici. Ustavila se je v goriškem Trgovskem domu, kjer je glavni sedež slovenskih organizacij (ob 10.45), kjer sta skupaj zaigrala orkestra slovenske in italijanske policije. Na Travniku, trgu pred goriško občinsko stavbo, je sledil nagovor županov obeh sestrskih mestinter živahno kulturno dogajanje.

Povorka je nadaljevala pot proti Novi Gorici in ob 14. uri prečkala mejno črto pri Carinarnici, ki je danes kulturno stičišče. Uro pozneje bo okoli 1400 nastopajočih prispelo na novogoriški Bevkov trg, kjer bodo stojnice s hrano in pijačo, zbrane pa bosta ponovno nagovorila goriška župana.

Na Trgu Evrope se je ob 16. uri odvila otvoritvena slovesnost s političnimi govori, uvodoma je spregovoril tudi slovenski predsednik vlade Robert Golob. Dogajanje se nadaljuje na Trgu Edvarda Kardelja, kjer bo umetniški spektakel. Nastopil bo multiinštrumentalist Boštjan Gombač, ki bo igral na neandertalčevo piščal, najstarejše glasbilo na svetu, spremljali ga bosta godba na pihala iz Cerknega (kjer je bila piščal najdena) in godba iz Idrije, najstarejša na svetu, saj praznuje 360 let.

Posamezne točke, ki jih bodo izvedli na odprtju bodo povzele celoletni program GO! 2025 – od pianista Aleksandra Gadžieva, akrobatske skupine Dunkin Devils in dua Silence do MN Dance Company, opernih solistov, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in drugih. V nadaljevanju večera v obeh Goricah obljubljajo pestro dogajanje (DJ Brina Knauss, DJ Daddy G (Massive Attack) in Andy Smith (Portishead) ter koncert Mrfy.