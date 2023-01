Nataša Avšič Bogovič nova predsednica sveta stranke Gibanje Svoboda

Člani sveta stranke Gibanje Svoboda so za novo predsednico sveta stranke soglasno izvolili Natašo Avšič Bogovič, so sporočili s sedeža te stranke. Avšič Bogovičeva je tudi namestnica vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda in predsednica parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Novica o odstopu dosedanje predsednice sveta stranke Gibanje Svoboda Mirte Koželj je v javnost prišla v ponedeljek. V luči pričakovane zdravstvene reforme naj bi se povsem posvetila delu na tej funkciji. V stranki so sicer že predvčerajšnjim sporočili, da je njen naslednik izbran, a so odločitev prepustili današnjemu srečanju sveta stranke.

Avšič Bogovičeva izhaja iz Brežic. Začela je kot ekonomistka v Termah Čatež, nadaljevala kot tržna inšpektorica, bila vodja območne enote, dva mandata tudi predsednica regijske koordinacije inšpektorjev za Posavje. Kasneje je postala direktorica Splošne Bolnišnice Brežice in svetovalka uprave v družbi GEN-I. Sedaj je poslanka Gibanja Svoboda v državnem zboru.

Kot dodajajo, je ob izvolitvi izrazila zadovoljstvo zaradi soglasne podpore in poudarila, da bo se bo usmerila v še boljšo povezanost različnih struktur znotraj stranke in okrepljeno delo terenu.