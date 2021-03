Nauki epidemije koronavirusa

Posvet bo možno spremljati tudi v živo prek kanala youtube

Posvet znanstvenikov in strokovnjakov v organizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti bo eden redkih interdisciplinarnih posvetov o epidemiji covida-19. Ob zdravnikih bodo v razpravi sodelovali podatkovni strokovnjaki, inženirji (predvsem strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prezračevanjem prostorov) in družboslovci. Posvet, ki ga bo mogoče spremljati v živo , se začne ob 11.00, uvodno besedo pa bo imel akademik, ki tudi vodi svet za razvoj. Priprave na posvet je koordiniral, profesor interne medicine in nekdanji minister za zdravje.Ostali sodelujoči bodo:, predstojnik Univerzitetnega kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana: Hipoteze in dejstva o prenosu koronavirusa med ljudmi, predsednica Slovenske zdravniške zbornice in donedavna vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri MZ: Upravljanje epidemije in ukrepi (pogled aktivne udeleženke), profesor interne medicine in zdravstveni analitik: Upravljanje epidemije in ukrepi (pogled zunanjega opazovalca), infektolog, vodja raziskovalnega oddelka Univerzitetne klinike Charité v Berlinu: Ukrepi za obvladovanje pandemije: med znanstvenimi dokazi in zgodovinskimi miti, predstojnica Inštituta za biomedicinsko informatiko, MF Ljubljana: Razumevanje epidemije prek podatkov in modelov, strokovnjak za informacijske sisteme: Demografska slika covida v Sloveniji po podatkih Sledilnika, direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana: Vloga javnega in zasebnega zdravstvenega sektorja pri odzivu na epidemijo, univ. dipl. inž. str., Inženirska zbornica Slovenije: Z kot zračenje. Imamo najslabšo kakovost notranjega zraka v Evropi, Inštitut za razvojne in strateške analize: Odgovornost politike in avtonomija stroke v epidemiji, Katedra za analitsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede: Upanje umre zadnje, zaupanje pa prvo, urednik Sobotne priloge Dela: Kriza zaupanja med epidemijo koronavirusa