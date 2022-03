Ne burger, ne pomfrit, njen fast food so kranjske klobase

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z etnologinjo Tino Mentol pogovarjala o kranjskih klobasah in potici, o tem, da so jetrca najboljša sveža in da v njihovem regratu ne sme biti krompirja, povedala je, da smo Slovenci teran skoraj pozabili, dokler nas niso nanj »spomnili« Hrvati, ter da njene kranjske klobase nosijo tudi vegani. V baru Zorica jo je fotografiral Črt Piksi.

»Premalo razumemo, da hrana ni samo končni produkt, ampak je tudi surovina in način priprave. Ko govorimo o slednji, je premalo jasno, ali je potica slovenska tradicionalna le, če so slovenske tudi surovine. Lahko govorimo o potici kot narodni jedi, če gre za reinovacijo recepture? Je 'raztresena' kranjska klobasa še vedno slovenska narodna jed?« Pri surovinah večkrat nastanejo težave, ko želijo neko tradicionalno jed pripraviti slovenski izseljenci, na primer v ZDA ali Avstraliji, kjer zagotovo ne morejo najti toliko raznolikih skut, kolikor jih imamo v trgovinah pri nas. »In tako poskušajo najti najboljši približek slovenske skute, ki se uporablja za potico ali štruklje.«