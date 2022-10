Ne igram se s planom B, verjamem v plan A

V nadaljevanju preberite:

Tudi vodjo poslanske skupine SDS je Logar na začetku kampanje obvestil, da namerava kandidirati s podpisi volivcev in tako začeti kampanjo, zato tačas v poslanski skupini ne sodeluje aktivno. »Mislim, da razumejo, da če kandidiraš s podpisi volivk in volivcev, potem predstavljaš program, ki ga podpiraš ter izhaja iz tebe in tvojih prepričanj,« odgovarja Logar na vprašanje, kako njegove poteze vidijo v stranki, katere član je že od leta 1999.

V političnih kuloarjih se omenja, da želi s svojo kandidaturo na predsedniških volitvah preseči število glasov SDS in NSi na parlamentarnih volitvah ter pokazati, kakšna bi lahko bila politika njegove stranke. Preberite, kaj odgovarja na to in kako poteka njegova kampanja.