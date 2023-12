Ne vojni in da premirju v Gazi

Glasen ne vojni in civilnim žrtvam, vojnim zločinom in trpljenju, glasen da trajnemu premirju ter simbolna trupla nedolžnih žrtev, ubitih v vojni v Gazi - tako so ob branju citatov sorodnikov ubitih v Gazi udeleženci solidarnostne akcije na Trgu republike v Ljubljani podprli ljudi iz Gaze, ki so z izgubo svojih najdražjih izgubili vse.

Glasen ne vojni in civilnim žrtvam na solidarnostni akciji v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Solidarnostni dogodek so v sodelovanju z akterji Protestivala pripravili v Amnesty International in ob tej priložnosti opozorili, da je bilo od začetka vojne, to je od prvih dni oktobra, v izraelskih napadih na Gazo ubitih več kot 15.000 ljudi, med njimi 6000 otrok, da so tisoči ranjeni in da je bilo v napadih Hamasa in drugih oboroženih skupin na Izrael ubitih več kot 1200 ljudi.

Amnesty zato še naprej poziva k sklenitvi trajnega premirja in k podpisu peticije, dosegljive na https://www.amnesty.si/zahtevajte-premirje.

Glasen da trajnemu premirju. FOTO: Blaž Samec

Globalno peticijo Amnesty International s pozivom za trajno premirje je podpisalo že več kot milijon ljudi, okoli 5000 tudi iz Slovenije.

Pričevanja

Simbolna trupla nedolžnih. FOTO: Blaž Samec

Med številnimi pričevanji, ki jih je Amnesty International zbrala med 13. in 20. oktobrom, je tudi zgodba Rameza al-Suryja, ki je v napadu izgubil tri otroke in deset drugih sorodnikov. »Tisti večer je z mojimi otroki umrlo moje srce. Vsi moji otroci so bili ubiti: 11-letni Majid, 12-letna Julie in 14-letni Suhail. Moral bi umreti z njimi,« je zapisal obupani oče.