Negativno mnenje za podaljšanje dovoljenja krški nuklearki

Italija nasprotuje nadaljnjemu delovanju Nuklearne elektrarne Krško, poročajo tiskovna agencija Ansa in nekateri drugi italijanski mediji. Nacionalna komisija za presojo čezmejnih vplivov na okolje je podala negativno mnenje za podaljšanje življenjskega cikla nuklearke od leta 2023 do leta 2043. Med razlogi jih je več povezanih z varnostjo, je v objavi na facebooku poudaril Fabio Scoccimarro, predstavnik dežele Furlanije - Julijske krajine, pristojen za področje okolja.

Iz organizacije Alpe Adria Green (AAG) so prejšnji mesec sporočili, da je skupina strokovnjakov s področja seizmologije – Peter Suhadolc, Kurt Decker, Giovanni Costa in Livio Sirovich – v poročilu za italijanski parlament opozorila na nezadostno protipotresno varnost jedra objekta v Krškem, zato so nasprotovali podaljšanju njegovega delovanja.

Pomemben vir energije

Nuklearna elektrarna Krško proizvede približno 38 odstotkov celotne slovenske električne energije, kar jo uvršča v vrh slovenske proizvodnje električne energije. Elektrarna oskrbuje kot Hrvaško.

»Ob izgradnji, leta 1983, je bila predvidena minimalna obratovalna doba objekta štirideset let, vendar so bile v tem obdobju opravljene številne varnostne in druge posodobitve ter izvedene številne analize, iz katerih sledi, da je z vidika zaščite podnebja, zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, opuščanja uporabe fosilnih goriv, varnosti in ekonomičnosti podaljšanje obratovalne dobe smiselna rešitev ki je uveljavljena tudi drugod po svetu. Tako so bili ustvarjeni tehnični pogoji, da Nuklearna elektrarna Krško obratuje vsaj še dodatnih dvajset let, to je do konca leta 2043.« To so izpostavili v enem izmed poročil o delovanju krške nuklearke v začetku letošnjega leta.