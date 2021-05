Nejasna usoda dogovora, ki prinaša 65 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Do četrtka naj bi 44 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sporočilo namero, ali bodo podpisali dogovor, ki so ga o paketu štirih nerešenih vprašanj izpogajali predstavniki vlade in del zastopnikov zaposlenih. Z zapisanim so precej bolj zadovoljni v Štrukljevi konfederaciji, kot je Počivalškova pogajalska skupina. Kdaj bo dogovor potrdila vlada? Predvideno je bilo, da bo to na dopisni seji storila že včeraj, zdaj pa naj bi odločali po tem, ko bo znan sindikalni odziv. Ker se je ministrstvo za javno upravo pogajalo z mandatom vlade, bi bilo zelo nenavadno, če dopisna seja ne bi bila bolj ko ne formalnost.